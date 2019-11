El Banco Central volvió a vender y el dólar quedó planchado

El dólar operó sin cambios en la jornada y acompañó el comportamiento que tuvo en Argentina por el cepo cambiario. En Brasil, la moneda estadounidense frenó su apreciación luego de tocar valores máximos este lunes.

Este martes la divisa cotizó a $ 37.656 en el segmento mayorista en Uruguay, el mismo valor que un día atrás. En esta jornada el Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado de cambios con ventas de US$ 18,8 millones, dentro de un total operado de US$ 35,7 millones. En los dos primeros días de la semana la autoridad monetaria se desprendió de US$ 29,3 millones para mantener a la divisa estadounidense estable.

En la pizarra del Banco República (BROU) la moneda mantuvo el mismo comportamiento y cotizó a $ 36,91 para la compra y a $ 38,41 para la venta, apenas un centésimo por encima de la jornada anterior. En cambios de la capital, la moneda llegó a ofrecerse al público a $ 38,70 en la punta vendedora.

En la región

En Argentina, el día después del feriado, el dólar no tuvo mayores novedades en el mercado cambiario. El billete tuvo una leve baja y las compras de bancos oficiales volvieron a sostener el precio.

En el comienzo de una semana corta, el mayorista ganó apenas 2 centavos para ubicarse en 59,69 pesos argentinos. En las pantallas del Banco Nación (BNA), el minorista se mantuvo sin cambios en 62,50 pesos. El dólar blue se colocó en 65,75, mismos niveles del viernes, aunque amagó con una baja hasta los 66,50 pesos.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en 62,91 pesos.

Las monedas de América Latina extendían el martes el comportamiento errático de la sesión previa, en medio de la cautela de los agentes que si bien esperan un mayor avance de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, prefieren la prudencia ante los aún escasos progresos.

Esa incertidumbre también se irrigaba a los precios del crudo, un importante generador de divisas de muchos de los países de la región. Además, los inversores se preparan para la divulgación este miércoles de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que el organismo decidió volver a bajar las tasas de interés.

En Brasil, el real se recuperó 0,17%, a 4,198 unidades tras tocar en la jornada previa un mínimo histórico, por lo que los inversores esperan noticias sobre la participación en la audiencia en el Senado del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, en busca de pistas sobre el desempeño del Banco Central contra la fortaleza de la moneda estadounidense.

El peso mexicano perdió 0,09%, mientras que en Colombia, el peso se recuperó 0,32%, borrando parcialmente las pérdidas de la sesión previa.

En Perú, la moneda se depreció marginalmente 0,09% en las primeras operaciones del día y el peso chileno retrocedió 1,35%, en medio de la preocupación de los inversores por la inestabilidad política en el país, tras una ola de protestas por demandas sociales que ya se prolongan por más de un mes.

Con información de El Cronista y Reuters