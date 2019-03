El banco Santander volvió a registrar problemas con su web y app

El servicio de banca electrónica por medio de su sistema web y app del banco español Santander repitió dificultades de funcionamiento este miércoles, como ya había ocurrido el pasado viernes en la previa del fin de semana largo de carnaval al igual que BROU y Scotiabank. A los usuarios del banco español que intentaron acceder a sus cuentas a través de la web les saltaba una advertencia: "Desafortunadamente, el sistema se encuentra momentáneamente fuera de servicio. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde".

En la tardecita de este miércoles el banco informó que su sistema de app ya se encontraba restablecido. "Continuamos trabajando para restablecer a la brevedad la operativa a través de Supernet. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas", posteó el banco en su cuenta de Twitter.

Por la misma red social, el banco le respondió a un usuario que "los sistemas de seguridad y control del banco, tanto a nivel corporativo como local, siguen sin registro de evidencia de vulnerabilidad o ataque externo".

El pasado viernes, en simultáneo, los bancos BROU, Santander y Scotiabank registraron fallas durante gran parte de la jornada en sus sistemas web y de aplicaciones móviles. Desde una de esa instituciones se explicó a El Observador que "se recibieron muchas cargas de intentos de login (ingreso). No es que entraron al banco, pero impedía que algunas personas pudieran entrar". Ello hizo colapsar el sistema de ese banco durante algunas horas.

"Técnicamente no fue un hackeo, sino un ataque de denegación de servicios. Simplemente te mandan tantos logs (los hackers) que te saturan y no te dejan operar", precisaron. Varias empresas que pretendían realizar pagos de sueldos este viernes con esos tres bancos no lograron hacerlo por la caída que sufrieron los sistemas informáticos de esas instituciones.

Si bien los bancos no registraron evidencia de vulnerabilidad ni reportaron el acceso a datos o ataque externo, se trata de un hecho sin precedentes a nivel local, explicó luego el investigador en ciberseguridad y director de Eset Uruguay, José Luis López. Los bancos aún están investigando las causas y no tienen un diagnóstico definitivo.

Para López, aunque se trata de un tema "muy amplio" se puede analizar lo que pudo haber ocasionado este inconveniente, como forma de tomar recaudos.

Según el experto, pudo haberse tratado de un ataque de denegación de servicios, que se da cuando los servidores "no dan abasto" por la cantidad de usuarios intentando acceder a un mismo sitio web o dirección IP.

¿Cómo se genera ese colapso? De acuerdo con el investigador en ciberseguridad, las causas pueden ser varias. Por un lado, puede generarse debido al pico de demanda de usuarios legales (lo que en este caso, se asocia al que se trataba de un viernes previo a carnaval). Por el otro lado, no descarta que se haya tratado de un ataque premeditado. Y si es que hay hackers detrás, sus objetivos pueden variar tanto como los tipos de operaciones realizadas y el origen (desde Uruguay u otro país).