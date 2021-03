El barrio abandonado a los graffitis que tras 20 años volverá a la agenda de la inversión privada

De no ser por el tráfico ajetreado de la avenida Giannattasio, no se oye más que la brisa entre los pastos resecos y obras inconclusas del terreno de 76 mil metros cuadrados sobre el km 28 de Médanos de Solymar. Y así ha estado por casi veinte años, librado a las ocupaciones ilegales y a espectaculares graffitis de artistas callejeros e hinchas de Peñarol.

"Cuando llegamos acá, era un monte precioso. Como había tanto árbol, me encantaba para llevar a mis perros", recordó Clara Varó, tesorera de la comisión vecinal del complejo de viviendas de Pinasol, lindero con el frustrado proyecto. Cuando el barrio se instaló a fines de la década de 1990, el terreno contiguo al norte de Giannattasio era todavía un bañado que se inundaba en días lluviosos. "Pero después sacaron todos los árboles, y rellenaron, rellenaron, rellenaron", relató Varó, remontándose a 2001.

Tras casi dos décadas de integrar un paisaje desolador al costado de la avenida canaria que atraviesa Ciudad de la Costa, el otrora Complejo Habitacional CHA 106, volverá a la agenda de la inversión privada. Así lo confirmó a El Observador el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Borsari, quien anunció un inminente llamado a expresiones de interés.

En el terreno se mantienen erigidas las casas inconclusas

"Con mucha fuerza y rápidamente, vamos a actuar para tratar que estos terrenos, que son 11 manzanas, puedan superar ampliamente las viviendas que en su momento proyectaron. En un lugar tan estratégico, en plena Ciudad de la Costa, seguramente vaya a hacerse allí un desarrollo urbano muy importante", auguró el exdiputado nacionalista. Así lo habilitó la Intendencia de Canelones el 23 de octubre del año pasado, cuando aprobó la viabilidad para futuros proyectos.

Dos décadas

"Nosotros estábamos todos contentos, ¡era la crisis de 2002! La mayoría hombres sin trabajo, desesperados por trabajar en la construcción. Mi marido era uno de ellos", rememoró la referente barrial.

Eran vecinos de la zona, que habían arribado durante el gobierno del entonces presidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995), como beneficiarios del plan Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), para personas de bajos recursos.

En aquella época la política de vivienda de interés social se basaba en la instalación de Núcleos Básicos Evolutivos, consistentes en casas construidas por el Ministerio de Vivienda a través de empresas habilitadas. Cada hogar tenía una superficie de 32 m2 con baño, cocina y un dormitorio, montados en terrenos de 120 a 150 m2. El programa admitía además la ampliación de hasta tres dormitorios.

La comunidad se estableció en el año 2000, dispersa en 274 viviendas construidas al norte de Giannattasio, separadas de la avenida por un extenso bañado inhabitado e inundable. Así se mantuvo hasta que en agosto de 2001, cuando el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) firmó un contrato de arrendamiento con la constructora Fernando Barboni SA, representada por Fernando Barboni en calidad de administrador.

El empresario cerró en aquella fecha otros seis contratos para construcciones en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. En el caso de Médanos de Solymar, proyectó el Complejo Habitacional CHA 106, en un acuerdo junto al BHU para montar 76 viviendas. Para dividir al flamante barrio de la comunidad formada por el plan SIAV del Ministerio, la empresa levantó un muro a lo largo del terreno, que pasó a limitar con los fondos de las casas apostadas al costado de la Calle A, paralela con Giannattasio hacia el lado norte.

"¡El régimen era tan malo y tan autoritario que los hacían trabajar con lluvia!", señala Clara Varó, cuyo esposo trabajó en la obra. "No me olvido más del capataz: era un brasilero. Cuando esos obreros trabajaban bajo lluvia con máquinas con las que podían quedar electrocutados, llamaron al Sunca para que los dirigiera", narró.

Los problemas comenzaron luego de un adelanto realizado por el BHU con el fin de acopiar materiales para la construcción de los complejos. A fines de 2003, la institución constató la ausencia de materiales —una pericia posterior del contador Júpiter Pérez halló que se hicieron adelantos por U$S 3 millones para las distintas obras de Barboni, de los cuales U$S 2 millones no se sabe donde fueron—. Con la falta de respuesta de parte de la empresa, comenzó un largo tire y afloje, desde la suspensión de obras resuelta por el BHU hasta la recisión definitiva de los contratos en abril de 2005.

Tras 12 años de juicio, la jueza Marta Gómez Haedo amparó en junio de 2017 al BHU, y consideró que el grupo económico de Fernando Barboni incumplió el régimen de acopio de materiales y el cronograma de obras, según consta en el expediente disponible online. En junio de 2020 la Suprema Corte de Justicia ratificó el fallo, informó entonces Brecha, para lo que deberá definirse en un nuevo proceso el monto de indemnización.

Redimensión

El terreno de Médanos de Solymar pasó como fideicomiso a manos de la ANV. En el amplio predio se erigen hasta hoy las casas a medio construir, con un avance de obra entre 19% y 29%, según apuntó la representante del Frente Amplio en el Directorio del organismo, Verónica Dodera. Al costado de las obras yacen apiladas las estructuras de las grúas y un galpón abandonado con custodia privada.

Los vecinos cortan camino por una senda que cruza el terreno en diagonal hacia Avenida Giannattasio

La desolación da lugar a rumores de los vecinos, que lo atraviesan día a día por un sendero diagonal improvisado para cortar camino, en lugar de dar toda la vuelta por Martín Fierro para llegar a Giannattasio. Que no conviene andar por ahí cuando oscurece, que hay quienes saltan el muro hacia los fondos del complejo contiguo y que duermen personas en los segundos pisos de las casas inconclusas, son los más frecuentes. Por las estructuras sin puertas ni ventanas se vislumbran algunas piezas de ropa desperdigadas.

En agosto de 2014 las autoridades tuvieron que desalojar a unas 20 familias que se instalaron en el predio, en un evento en vísperas de las elecciones que llevó al entonces ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, a declarar: “Este empuje de Giannattasio a mí me parece que se da en virtud obviamente de una coyuntura política muy particular”.

El vicepresidente de la ANV sostuvo que el nuevo proyecto para el lugar tiene como objetivo "poner en valor los activos públicos que estuvieron inactivos muchos años, ocasionando al Estado importantes costos de mantenimiento y vigilancia". "El proyecto original va a ser redimensionado y ajustado. Según quién lo gane, puede ir hasta 1.000 viviendas. El original podía ir hasta 289", afirmó Gustavo Borsari.

Dodera, representante frenteamplista, sostuvo que el tema llegó al Directorio a modo de borrador, pero aún resta consolidarse. El director de la Agencia de Promoción a la Inversión de la comuna canaria, Julio Filippini, comentó que aún no escuchó propuestas del sector privado, aunque una vez que se lance la iniciativa de la ANV, la Intendencia jugará un rol preponderante.

El barrio abandonado volverá a la agenda de la inversión privada con un próximo llamado a expresiones de interés de la ANV

"Ahí se forma un basural y se llena de ratas", señaló la vecina Clara Varó, en referencia en especial a la acumulación de residuos que se genera en la boca del sendero improvisado que cruza el terreno hacia la avenida. "Tenemos que estar llamando a la comuna para que traigan los cebos", cuenta. "Es todo un tema, ojalá que lo puedan arreglar, que puedan empezar a hacer viviendas, a renovarlo, porque es un caos".