El bloqueo al acceso de Rusia al sistema SWIFT: “Mucho ruido y pocas nueces”

A partir de las acciones militares de Rusia contra Ucrania, la presión del mundo occidental sobre Rusia para que desistiera de su ataque se expresó, entre otras medidas, por el bloqueo en contra de Moscú, del uso de la red internacional de comunicaciones financieras internacionales llamado SWIFT (Sociedad de Intercambio Internacional Interbancaria de Comunicaciones Financieras), una sociedad belga de servicios a los bancos que permite realizar los pagos internacionales.

Quien más exigió que se tomara esta medida fue Ucrania que a través de su ministro de relaciones exteriores, Dmytro Kuleba, expresó que “la sangre de hombres, mujeres y niños ucranianos” estaba en las manos de quien debían tomar la decisión de bloquear a Rusia.

Con respecto a la eficacia de la medida, Daniel Treisman, politólogo de la Universidad de California, fundador y director de Russia Political Insight Project, afirmó que el perjuicio financiero causado por el bloqueo en el uso del SWIFT puede ser “mucho ruido y pocas nueces”. Explicó que el SWIFT es un sistema de mensajería para hacer las transacciones monetarias y no el instrumento que realmente las hace, por lo que la imposibilidad de acceder al mismo genera problemas a corto plazo, pero no son difíciles de superar.

De hecho, afirmó que Rusia creó rápidamente su propio sistema sustituto que estaba funcionando para transacciones internas y podría adaptarse rápidamente a las transacciones internacionales. Treisman se refería al Sistema de Transferencia de Mensajes financieros (SPFS), creado por Moscú en 2014. Según el experto, las medidas más efectivas son las dirigidas contra el Banco de Rusia que implican congelar sus activos en depósitos y bonos extranjeros, lo que inmovilizaría una gran parte de los seiscientos treinta mil millones de dólares en divisas y reservas de oro de Rusia.

El economista Barry Eichengreen, de Berkeley dijo que, además de expulsar a los rusos del SWIFT, lo que podría significar una presión más contundente sería prohibir que los bancos estadounidenses y de la eurozona hagan negocios en Rusia.

Reconoció no obstante que hay un agujero en las sanciones financieras, ya que no todas las transferencias financieras con Rusia están prohibidas y todavía se están realizando pagos desde Europa a los exportadores de gas ruso. El problema es que cerrar ese agujero implica consecuencias dolorosas no sólo para Rusia sino para muchos sectores económicos del mundo occidental.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha dicho que las sanciones no harán que Rusia cambie de rumbo con respecto a Ucrania y afirmó que “EEUU es fanático de las sanciones y creen que pueden hacernos cambiar de parecer. Eso es imposible”.

No es la primera vez que Rusia ha sido objeto de sanciones. Ocurrió cuando anexó la península de Crimea luego de semanas de intensos combates en 2014 y según el historiador de Cornell, Nicholas Mulder, las sanciones que ha recibido Rusia en los últimos ocho años no han demostrado su efectividad. Por el contrario, parece que ha sabido tomar precauciones frente a las sanciones y en la actualidad parece estar mejor preparada para las perturbaciones económicas que en años anteriores.

Pese a las dudas sobre su eficacia, los Estados Unidos y sus aliados europeos siguen siendo favorables al uso de las sanciones económicas como elemento disuasorio que acompañe otras acciones, como la ayuda económica y la asistencia militar a Ucrania.