¿El cambio de la matriz energética del Uruguay fue beneficioso? (II)

Ofrezco aquí una continuación de mi artículo en El Observador de fecha 29/05/2023. De nuevo parto del dato de que Uruguay invirtió más de US$ 8.000 millones en energías renovables no convencionales (ERNC). En el artículo citado descarté el intento de justificar esa inversión en términos éticos. Ahora examinaré la posible justificación económica de dicha inversión.

Como expuse en el artículo referido, si se asume un costo de amortización del 5% anual y un costo de oportunidad del 4% anual, la justificación económica de la inversión en cuestión requiere que el gasto promedio anual de Uruguay en los hidrocarburos necesarios para operar sus centrales termoeléctricas haya disminuido en más de US$ 720 millones. Al parecer, esto no habría sucedido.

En primer lugar, consideraré la evolución histórica del gasto anual de UTE (en dólares corrientes) en hidrocarburos para sus centrales termoeléctricas durante el período 2000-2022. Recientemente UTE me proporcionó esos datos en respuesta a una solicitud de acceso a información pública. Pues bien, en el período 2014-2022 (después de la etapa principal del cambio de la matriz energética del Uruguay) ese gasto en hidrocarburos fue en promedio de US$ 122 millones por año. En cambio en el período 2000-2013 ascendió en promedio a US$ 250 millones por año. Por lo tanto, el ahorro promedio calculado de un modo rudimentario es de US$ 128 millones por año. Empero, este cálculo tan simple no es correcto, porque no tiene en cuenta la variación del valor del dólar ni, sobre todo, el crecimiento que habría tenido la demanda de energía termoeléctrica si no se hubiese llevado a cabo la transición energética hacia las ERNC.

Recurriré pues a un estudio mucho más sofisticado: Lorena Di Chiara-Felipe Bastarrica-Federico Ferrés, Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD) bajo escenario fáctico y contrafáctico: Actualización 2020, 2021 y 2022, Universidad Católica del Uruguay, 2023. Este estudio compara dos escenarios, el fáctico y el contrafáctico. El escenario fáctico es lo que de hecho ocurrió y ocurre en nuestro país, habiéndose realizado el cambio de su matriz energética. El escenario contrafáctico es lo que habría ocurrido si Uruguay no hubiera cambiado su matriz energética y, en cuanto se refiere a la energía eléctrica, hubiera seguido dependiendo de las represas hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas y la importación de electricidad.

Nótese que las inversiones realizadas en las centrales termoeléctricas son iguales en ambos escenarios, por lo que no influyen en la comparación. Esto se debe a que la energía eólica y la energía solar son intermitentes. Por ejemplo, si de noche no hay viento, la potencia total generada por todas las plantas eólicas y solares del Uruguay es nula. Por consiguiente, esas plantas requieren un 100% de respaldo de parte de plantas de energía más confiables (hidroeléctricas, termoeléctricas o de biomasa).

El estudio citado arroja un ahorro promedio (CAD contrafáctico menos CAD fáctico) de US$ 540 millones por año en el trienio 2020-2022. Por lo tanto, al parecer no se estarían cubriendo los costos totales de amortización y de oportunidad de la inversión en ERNC.

Ahora bien, incluso si mi análisis estuviera equivocado, eso no implicaría que el cambio de la matriz energética del Uruguay (beneficioso, en esta hipótesis, para las cuentas nacionales), haya sido necesariamente beneficioso también para la gran mayoría de los uruguayos.

En efecto, la electricidad sigue siendo muy cara en el Uruguay. Según una nota de ámbito de fecha 27/02/2023, “Uruguay tiene la energía más cara de la región. Tanto la electricidad como la nafta y el gasoil superan por mucho los precios de los países vecinos. (…) [En] lo que [se] refiere a la energía eléctrica industrial de media tensión, el precio en Uruguay por MWh [Megawatt hora] es de 135 dólares mientras que en Paraguay es de 39, en Argentina [de] 89, en Brasil de 111 y en Chile de 119 dólares. En cuanto al precio de la energía eléctrica residencial, en Uruguay cuesta 283 dólares por MWh, en Brasil 187, en Chile 176, en Paraguay 56 y en Argentina 544.” Agrego que esta situación tan negativa se arrastra desde hace muchas décadas. No es responsabilidad sólo del gobierno actual, sino también de los anteriores.

Aun si diéramos por buenas las dudosas justificaciones éticas y económicas del cambio de nuestra matriz energética, ¿por qué los uruguayos comunes y corrientes deberíamos estar satisfechos con un plan que ha permitido que el costo de la energía eléctrica residencial sea más de cinco veces mayor en Uruguay que en Argentina o Paraguay? ¿No deberíamos pensar más bien que, pese a que algunos se han beneficiado mucho con ese cambio, para la gran mayoría de nosotros la situación sigue siendo muy mala?

Por otra parte, una mirada al futuro trae consigo otra preocupación importante. Dado que la mayor parte de la inversión uruguaya en ERNC se efectuó en el período 2010-2014, cabe esperar que hacia 2030 empiece a expirar la vida útil de nuestras plantas de ERNC, sobre todo las eólicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de 2030 (o sea, dentro de apenas siete años)? ¿Invertir otros US$ 8.000 millones o más en ENRC? ¿Quién nos garantizaría que, tras esa segunda inversión enorme, el costo de la energía eléctrica va a bajar muy significativamente? ¿Por qué lo haría la segunda vez, si no lo hizo la primera?