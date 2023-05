¿El cambio de la matriz energética del Uruguay fue beneficioso?

Según Uruguay XXI, Uruguay ha invertido más de US$ 8.000 millones en energías renovables no convencionales1: sobre todo energía eólica, pero también energía solar, biomasa, etc. Es una inversión enorme para un país del tamaño del nuestro. Para tratar de justificarla, existen básicamente dos tipos de argumentos: los éticos y los económicos.

La primera alternativa consiste en presentar la inversión en cuestión como un imperativo moral, para hacer posible una contribución uruguaya al descenso de las emisiones humanas de dióxido de carbono, a fin de evitar un calentamiento global antropogénico catastrófico. En mi opinión esta justificación es inadmisible, ante todo porque se basa en una teoría científica muy dudosa. Acerca de esto, véanse por ejemplo mis artículos Ansiedad climática, La COP26: un nuevo empuje del catastrofismo climático y Contra el ecologismo apocalíptico.

Los modelos de computadora que predicen las variaciones de la temperatura global ya se han usado durante varias décadas, por lo que sus pronósticos se pueden comparar con lo que ocurrió efectivamente durante ese tiempo. Pues bien, hasta ahora todos esos modelos han sobreestimado mucho el aumento de la temperatura global.

Los científicos utilizan varios conjuntos de datos de mediciones de la temperatura global. Uno de los mejores se llama UAH (Universidad de Alabama en Huntsville), y está basado en mediciones satelitales en la atmósfera. La serie completa UAH abarca hasta ahora 44 años y 5 meses, desde diciembre de 1978 hasta abril de 2023. La versión actual de UAH es la versión 6 (UAHv6). En el período 1978-2023 UAHv6 muestra una tendencia de aumento de la temperatura de 0,13 °C por década, o sea 1,3° C por siglo. Dado que de 2000 a 2023 la temperatura global aumentó 0,3 °C, esto equivale a un aumento de 1 °C desde hoy hasta 2100. Un aumento difícilmente catastrófico y que tal vez traería un beneficio neto para la humanidad.

Más aún, UAHv6 muestra que durante los últimos 8 años y 11 meses (de junio de 2014 a abril de 2023) no hubo calentamiento global: la tendencia de la variación de temperatura en ese período es nula2. Si las series de datos en los que se basa la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico abarcaran muchos milenios, esta pausa del calentamiento podría no ser significativa. Empero, dado que se trata de los últimos 9 años de un período de menos de 45 años, dicha pausa tiene bastante peso, y podría ser el anuncio de un cambio de tendencia. Quizás esto se aclare en los próximos años. Entretanto, no corresponde perder la calma ni asumir que el calentamiento global es el mayor problema que enfrentamos en la actualidad.

Aunque diéramos por buena la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico, la contribución uruguaya a la solución de la hipotética catástrofe climática tendría un impacto prácticamente nulo en la temperatura global. Si fuera verdad que el calentamiento global es una catástrofe en ciernes causada por el hombre, la supuesta crisis climática habría sido causada casi totalmente por otros países, no por Uruguay. En esa hipótesis, sería mucho más lógico para Uruguay presionar a China, India, Indonesia, etc. para evitar que sigan construyendo cientos de nuevas centrales termoeléctricas basadas en carbón, petróleo o gas natural, que hacer un aporte costosísimo y esencialmente inútil para resolver una crisis global en la que nuestra responsabilidad sería infinitesimal. En realidad, aunque todos los países del mundo siguieran invirtiendo billones de dólares en energías renovables no convencionales, lo más probable es que el efecto de esas gigantescas inversiones en la temperatura global seguiría siendo inmedible, como lo ha sido hasta ahora.

Nos falta examinar la posible justificación económica de la inversión uruguaya en energías renovables no convencionales. En este caso esa inversión se justificaría con base en la disminución de los gastos en los combustibles fósiles requeridos para operar nuestras centrales termoeléctricas. Las distintas plantas de energía construidas por medio de esa inversión tienen una vida útil limitada y la inversión realizada tiene que amortizarse durante esa vida útil. Se puede asumir que la vida útil promedio de esas plantas es de 20 años. Si la inversión total fue de más de US$ 8.000 millones, esto implica un costo anual de amortización de más de US$ 400 millones. Además hay que considerar el costo de oportunidad, que es lo que se pierde por no haber invertido el capital de más de US$ 8.000 millones en otro proyecto con una rentabilidad determinada. Asumiré que la rentabilidad de la inversión alternativa era modesta: apenas un 4% anual; entonces el costo de oportunidad ascendería a más de US$ 320 millones por año. Sumando ambos costos (de amortización y de oportunidad), y despreciando los costos de operación y mantenimiento, tendríamos un costo total de más de US$ 720 millones anuales. Para justificar económicamente la inversión en cuestión, el gasto promedio anual de Uruguay en los hidrocarburos necesarios para operar sus centrales termoeléctricas debería haber disminuido en más de US$ 720 millones. Aún no tengo datos suficientes para saber si esto ha sucedido, pero espero poder obtenerlos próximamente3.