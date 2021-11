La COP26: un nuevo empuje del catastrofismo climático

La vigesimosexta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26), celebrada en Glasgow (Escocia) del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, produjo una sensación de déjà vu: una vez más buena parte de los líderes políticos e intelectuales del mundo nos dijeron que ésta era nuestra última oportunidad de actuar para evitar una catástrofe global;1 y una vez más casi toda la prensa acompañó de buen grado la ola catastrofista, derramando sobre el sufrido público una catarata de artículos sobre los horrores que nos esperan si la temperatura global sube más de 1,5 °C por encima de la de mediados del siglo XIX. Como desde entonces esa temperatura ya subió más o menos un grado, sólo nos faltaría medio grado para alcanzar esa cota supuestamente fatídica. Para evitarlo —se nos dice— deberíamos reducir drásticamente las emisiones humanas de gases de efecto invernadero (CO 2 , metano y otros), alcanzando hacia mediados de siglo la meta de una emisión neta nula.2



Una vez más los críticos subrayaron la ironía o hipocresía de que decenas de miles de personas volaran hasta la sede de la COP, no pocas de ellas en jets privados, para luchar contra las emisiones de CO 2 . Este año tuvimos el espectáculo adicional de la caravana de 85 vehículos motorizados que escoltó en Roma al Sr. Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos, durante la reunión del G20, que fue considerada como una preparación para la COP26. Antes de la reunión del G20, el Presidente Biden visitó al Papa Francisco en el Vaticano. Al parecer hablaron sobre todo del cambio climático, la pobreza y la pandemia y no se mencionó el tema del aborto.