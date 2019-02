El campo de juego del Centenario está a salvo del show de Ed Sheeran

El show que este miércoles brindará el músico británico Ed Sheeran en el Estadio Centenario no afectará al campo de juego del principal recinto deportivo, ya que el escenario y el público no se ubicarán en la cancha.

Mario Romano, director general de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), explicó a Referí que el césped estará a salvo.

“Este recital es fuera de la cancha, no se toca. Y el público va a estar solamente en la tribuna Olímpica. No habría inconvenientes en el piso”, señaló, indicando que no se deberán tomar medidas para protegerlo.

El año pasado, luego del show de Roger Waters, que sí tuvo escenario y público en la cancha, el sector del campo de juego que daba al arco de la Ámsterdam quedó notoriamente afectado, por lo que tuvo que ser acondicionado y pintado para disputar las finales del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Peñarol.

Cada vez menos

En caso de que el recital de Sheeran generara algún inconveniente, como una vez que luego de un show que se realizó en la tribuna quedó una marca paralela a la línea central del campo de juego, no habría problemas para reacondicionarlo, ya que de momento no hay actividad deportiva para el Centenario.

“No hay nada fijado, por lo menos que nosotros sepamos”, dijo Romano.

Los últimos partidos que se disputaron en el Estadio fueron los de la primera fecha del trunco Torneo de Verano y la final de la Supercopa.

“El Centenario cada vez se utiliza menos para partidos”, dijo Romano. Esto sucede porque Nacional oficia de local en el Parque Central, Peñarol en el Campeón del Siglo y los equipos menores llevan a los grandes a canchas chicas.