Para calentar motores antes del miércoles: los mejores covers de Ed Sheeran

En poco más de 48 horas, la tribuna olímpica del Estadio Centenario comenzará a escuchar Perfect, Happier, Shape of You y el resto de los hits que han hecho que el británico Ed Sheeran sea uno de los artistas más taquilleros de los últimos tiempos. Sin embargo, no es arriesgado decir que algunos de los miles de uruguayos que estarán en las butacas del estadio no conocen otra de las facetas de Sheeran como músico: su particular afición a los covers.

A lo largo de su carrera, Sheeran ha tomado varias versiones de temas icónicos y les ha dado su impronta particular, generalmente solo acompañado de su guitarra. De esa manera, es común encontrarse en Youtube o Spotify con versiones de algunos clásicos modernos del pop, como Baby One More Time de Britney Spears, o Royals de Lorde, y también algún tema más veterano, como Wonderwall de Oasis.

Si bien no es común que Sheeran las toque en vivo durante sus giras, tal vez el público uruguayo tenga la oportunidad de presenciar una excepción a la regla y lo escuchará cantar algunos de los siguientes temas.

Baby one more time - Britney Spears

Love yourself - Justin Bieber

Stay with me - Sam Smith

Royals - Lorde

We Found love- Rihanna

Wonderwall - Oasis

Chasing Cars - Snow Patrol