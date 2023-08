Aweno TV, el canal que sale a buscar al público "huérfano" de la tv uruguaya con influencers y "libertad para hablar"

Hay una generación que ya no mira televisión. ¿O no lo hace de forma tradicional? Las fronteras no están tan claras, y a partir de la irrupción del streaming en la dieta de contenidos de la humanidad hay cosas que cambiaron. Por ejemplo, parece poco probable que en 2023 alguien de menos de 30 años prenda un televisor para ver, a una hora determinada, un programa de aire que, además, es altamente posible que no le esté hablando a él o ella. Así, esa otra televisión paralela, o mejor dicho ese otro formato audiovisual, gana terreno, consumidores y fomenta sus propias figuras en Youtube, Twitch y las redes sociales. Crea un público que se fideliza cada vez más y le llama la atención a las marcas. No le compite a los medios tradicionales, pero porque no es eso lo que le interesa. Las reglas de juego son otras. La propuesta, en parte, también. Y en eso está Aweno TV, uno de los primeros coletazos locales de una tendencia global que se consolida cada vez más.

Los ejemplos o antecedentes que pavimentan el camino de esta producción son varios. Funcionan o bien como inspiradores, o bien como primeros pasos, puertas que se abren y evidencian que el público está. Ahí aparece, por ejemplo, el caso del ya famosísimo Ibai Llanos, el streamer español que cansado de su trabajo en los medios tradicionales creó, desde un estudio casero, un imperio demencial que ya trasciende las fronteras de la pantalla. Más cerca de estos lares, en Argentina, Migue Granados y Martín Garabal encontraron un nicho y lo explotaron con el éxito Últimos cartuchos; también Vorterix se reconvirtió y apuntó a fortalecer su programación con figuras del mundo de las redes y contenidos como Paren la mano, y más tarde apareció Luzu TV, que se metió de cabeza entre los contenidos más consumidos por una franja etaria que está madurando bajo el paraguas de TikTok. Una franja que sale a buscar Aweno TV. El canal uruguayo se creó en marzo de 2022 a impulsos de Daniela Corleto, quien se encarga de su dirección, que armó una sociedad con su padre para financiarlo y que, como otros casos similares, también tuvo su pasaje por los medios tradicionales y se fue de ellos entendiendo que faltaba un discurso: el que ella sí encontraba en los contenidos que acostumbraba a consumir por streaming. Daniela Corleto Con su experiencia en producciones audiovisuales y radiales —integró, por ejemplos, los equipos de producción de los programas Mentaleros en Urbana FM, Por la carretera en Canal 10 y Sopa de letras en Canal 4—, Corleto buscó una identidad para el canal, figuras que se alternaran entre influencers con audiencias amplias y otras más acotadas, buscó tener un estudio de grabación y, así, darle el puntapié al primer programa: Weno que pasó. Hoy, Aweno TV tiene cuatro programas y unas ocho horas de vivo. Todos los contenidos tienen una W en el nombre y se puede ver completos por Twitch y Youtube, y luego de manera fragmentaria en TikTok e Instagram, las redes donde tienen más seguidores –40 mil en la primera, más de 32 mil en la segunda—. “Sabía cómo era trabajar en producción y tenía claras algunas cosas que había vivido en medios tradicionales y que no quería que sucedieran”, asegura Corleto a El Observador. “Por ejemplo, siento que los canales tradicionales se quedaron un poco viejos, acartonados, que no se pueden decir ciertas cosas de tal manera, que haya que cuidar mucho las palabras, que no se puede hablar de sexo libremente. Incluso lo veo en la forma en la que se manejan con las marcas. Cuando trabajaba en radio llegaban los chivos y se repetía el PNT como te lo mandan las agencias, y creo que desde ahí también se puede cambiar”, agrega. Esa libertad de la que habla la creadora del canal es, según dice, una de las consignas de Aweno, y algo que atraviesa todos sus programas, ya sea en aquellos en donde se hablan de temas variados, como los que tienen una estructura más clara que los guía, como por ejemplo sucede con Warda con estos y su acercamiento al deporte. La plantillas de los programas, por otro lado, se formaron en base a distintos castings, pero también a la inclusión de figuras con cierto recorrido mediático e identificadas con el público objetivo que podrían terminar de dar el impulso que pretendía el proyecto. Ahí están, por ejemplo, las influencers y cantantes Camila Rajchman y Agustina Morales en Weno que pasó, y el periodista deportivo Alejandro "Lali" Sonsol en Warda con estos. El equipo de Warda con estos “Sabíamos que queríamos que fueran personas influyentes en redes sociales, pero también quisimos llegar a micro influencers, personalidades que alcancen a esos micromundos que puedan ser interesantes. Buscamos personalidades contrarias y opiniones cruzadas. Que cada uno tuviera una opinión muy marcada, que se animen a decirlo y que existan esos contrastes. Más que nada para que el público objetivo al que se apunta, que son son jóvenes, logren sentirse identificados con algunos de ellos”. La inclusión de Sonsol en la grilla del canal fue una suerte de hito para el proyecto, así como también la temporada de verano que Weno que pasó tuvo en Punta del Este en enero, o la llegada de la columna de Nacho Castañares, finalista de Gran Hermano Argentina, que se incorporó a la programación al salir de la casa del reality. También esperan que sea un avance la inauguración de una “Casa Aweno”, en donde proyectan tener dos estudios y la capacidad de empezar a grabar algunos contenidos para su emisión en diferido. Corleto menciona como una referencia el ciclo Caja negra, de Filo News, y ahí suma otra más de las influencias que hacen a la existencia de Aweno TV. Nacho Castañares De todas formas, curiosamente la principal inspiración no fue un stream de video, sino un podcast, formato al que también se sienten cercanos. Ella lo cuenta así: “Algo que me marcó sobre todo fue Concha Podcast. Las escuchaba todos los días, soy recontra fan, y fue un descubrimiento. Gracias a ese podcast conocí un montón de cosas que capaz antes nunca me había planteado. Con una amiga siempre decíamos que queríamos tener una productora, crear cosas diferentes, y desde ese lado siempre lo intenté. Poder construir un mundo diferente desde ahí, romper con esas estructuras. Para mí que hayan aparecido estas cosas, como por ejemplo Concha Podcast, me marcó mucho y fue una gran referencia. A veces, escuchando sus capítulos, le decía a mi madre: ‘che, me hubiese gustado que alguien me hablara de este tema así’. Leé también ¿Quiénes hacen Concha Podcast y por qué se convirtió en un éxito en el Río de la Plata? Competir en streaming La cercanía del formato de Aweno TV con el de Luzu TV le ha generado al equipo del canal uruguayo algunas acusaciones de ser “una copia”, aunque Corleto asegura que las influencias son múltiples y que, con el tiempo, ese tipo de situaciones se han aplacado. Agus Morales “Luzu TV se sumó a esta movida del streaming en vivo y también obviamente fue una referencia. Creo que todos esos programas que fueron naciendo nos fueron dando las ganas y las fuerzas. Sabía que quería hacerlo, pero también que iba a ser difícil. Una vez fuimos al America Rockstar a hacerle una nota a Pulpo, uno de los operadores de Luzu TV, y viene una chica a patotearnos, a decirnos que éramos una copia. Hemos recibido un montón de eso, sobre todo al principio, pero hoy la verdad se tranquilizó. Empezamos a tener un público fiel, y llevó un tiempo entender y sostener que lo que hacíamos no era una copia, sino que tenemos un montón de referencias, una estética e ideas propias, cosas diferentes”, dice la directora del canal, que

además establece que la lógica del streaming, a la hora de la competencia, no es como en los medios tradicionales: más que una lucha de todos contra todos, se trata de una retroalimentación. Y tampoco hay lugar para competir con los canales tradicionales. El interés pasa por otro lado. "No veo que compitamos con los canales porque realmente es un público diferente. Si les preguntás a los que formamos parte del canal, la mayoría ni siquiera tiene cable. Consumen cosas por streaming, YouTube, Netflix, pero no tienen ni siquiera la opción de consumir el 4, el 10 o el 12. Estamos enfocados a un público que tiene otras perspectivas, que ya le aburre escuchar los noticieros, que le aburren los programas de aire y sobre todo que no se sienten representados en esos contenidos", concluye. La grilla de Aweno TV 10 a 12: Wenos para nada

15 a 17: Warda con estos

17 a 19.30: Weno qué pasó

19.30 a 21: Awantá la toma