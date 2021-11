¿Quiénes hacen Concha Podcast y por qué se convirtió en un éxito en el Río de la Plata?

Un grupo de mujeres destapando tarros episodio a episodio. Tarros personales. Esas cosas que te animás a conversar sólo con un grupo de amigas que te sigue la cabeza, pero que no mencionás en público. Esas cosas que ahora confiesan para las millones de personas que escuchan los episodios de Concha Podcast.

Despejemos un tema rápidamente: el nombre. Sobre este tema también se extendieron en el primer episodio, hace unos tres años, porque en Argentina, al igual que en Uruguay, puede ser una palabra que incómoda. "Cuando hablábamos del nombre del podcast intentamos por todos los medios que no se llamara así, pero no pudimos evitarlo. Al principio, la palabra generaba incomodidad, sonaba grosera y chabacana, provocadora. Y así lo sentíamos nosotras también. Ahora creemos que el nombre y el intentar evitarlo, y la incomodidad que atravesamos es parte de lo que pasa con el podcast y de cómo nos va transformando. Ahora la palabra concha ya no genera tanta controversia. Se transformó en una palabra que nos contiene, nos reúne, que asociamos con el deseo y con el placer", explican en una entrevista con El País de Madrid.

Dalia Walker, Laura Passalacqua, y Jimena Outeiro habían adquirido una costumbre: se juntaban una vez por semana a conversar en un bar con una cerveza mediante. ¿Cuántas conversaciones de bar serían dignas de un podcast? Ellas lo pensaron, lo hicieron y se convirtieron en un éxito.

En octubre de 2018 publicaron el primer episodio: Concha. Le siguieron otros 74 capítulos, donde abordaron temas como la masturbación femenina, las fantasías, la pornografía, el poliamor, la exploración del deseo sexual o las diferentes aristas de la heteronorma, la homosexualidad y la bisexualidad. Pero también la violencia, los espacios de poder ocupados por mujeres, los mandatos de belleza, la pandemia y la cuarentena. Conversan entre ellas o con invitados e invitadas dejando afuera los prejuicios y con una alta dosis de sentido del humor. Pero el punto es que, en cada entrega, quien las escucha siente que está compartiendo la misma mesa de debate.

En este tono confesional, las tres tienen la confianza suficiente como para exponerse ante el público. "Podemos decir absolutamente cualquier cosa y que nunca será juzgado; y quizás eso es lo contagioso", comentan en la entrevista del medio español con la periodista María Jesús Espinosa.

"En definitiva, lo que decimos estaba ahí, por salir, y lo que pasa con el podcast es que funciona como un puente. No son temas necesariamente tabúes, pero están ahí, con una tapa finita, y el sólo hecho de que nosotras lo charlemos, lo saca de ese lugar. Aparte, a veces el solo hecho de hablar de tus miserias, bajones, y de lo que te pasa, aliviana mucho al otro", dice Passalacqua en una entrevista con la revista Maleva. Ese acompañamiento, esa función que históricamente tuvo la radiodifusión y que ahora hereda la cultura del podcast, es otra de las claves del éxito. La comunidad.

Concha Podcast escaló rápidamente los rankings tanto en Argentina como en Uruguay, donde se mantiene entre los cuatro más escuchados de la plataforma Spotify. Alterna en el podio casi que desde su lanzamiento.

El feminismo y la mirada de género están en la línea del podcast. Se siente como una exploración de lo femenino sin tabúes y es en esa discusión que puede haber una transformación. Se aprende, se discrepa, se piensa. Es un podcast que te deja pensando. Es un podcast que replica las conversaciones necesarias. "Estamos en ese proceso de reconocernos y enfrentarnos a nuestros propios condicionamientos machistas. Nos vamos dando cuenta cuán feministas somos a medida que conversamos. Podríamos decir que gracias a Concha Podcast hoy somos mucho más feministas que cuando empezamos a hacerlo", dicen a El País.

Cuando sintieron la necesidad de encontrarse con esa comunidad, con el público que las escucha y siente que es parte de la conversación, incorporaron un formato en vivo. Y se convirtieron en un éxito. Este 28 y 29 de noviembre estarán en Montevideo, en su primera presentación de este lado del Río de la Plata, en la Sala del Museo.

Un espacio liderado por mujeres para mujeres, hombres y disidencias, que se instaló en el mundo del podcast. Una voz independiente y feminista. Las pequeñas, grandes, conversaciones que hacen la diferencia.