El chatbot de Microsoft que permitiría hablar con personas fallecidas

La tecnología sigue sorprendiendo y ahora parece que quiere borrar la línea que separa la vida de la muerte. Un nuevo proyecto de Microsoft patentó la idea para diseñar un software que permita recrear a seres queridos que ya no están, de manera de poder dialogar con ellos aunque ya hayan fallecido.

La extraña idea, que parece venida de una película de ciencia ficción, utilizaría la inteligencia artificial para buscar información sobre el difunto a través de la huella digital de la persona en internet. Es decir, se basaría en publicaciones en redes sociales, comentarios que haya hecho en diferentes plataformas, mensajes de correo electrónico e imágenes para crear esa representación.

Se prevé incluso que se podría llegar a crear un modelo en dos o tres dimensiones de la persona fallecida, en los que se utilizarían datos de video y grabaciones de voz, algo que permitiría al bot imitar su forma de hablar y sus gestos corporales más característicos. El objetivo, en síntesis, es crear una especie de "clon virtual".

Pexels

Microsoft presentó la patente de este proyecto a fines del año pasado, aunque todavía no confirmó que haya empezado el desarrollo de este sorprendente software.

En las especificaciones del documento, la empresa establece que "la persona podría corresponder a una entidad presente o pasada (o una versión de ella) como un amigo, un familiar, un conocido, una celebridad, una figura histórica, un personaje de ficción o una entidad aleatoria", por lo que también podría utilizarse para dialogar con representaciones de personas vivas.

Además, desarrolladores consultados por el diario Clarín aseguraron que la inteligencia artificial de un software de estas características también podría utilizarse para crear modelos más envejecidos de un sujeto y, además, permitiría volver a encontrarse con el niño que cada uno fue durante su infancia.

"Briefbots": ¿el futuro?

Los "robots para duelo" de Microsoft sorprenden, pero ya se han dado algunos pasos al respecto.

La rusa de 33 años, Eugenia Kuyda, perdió a su mejor amigo, Roman Mazurenko, tras un accidente de tránsito en Moscú el 28 de noviembre de 2015.

Como la mujer nunca llegó a despedirse, utilizó más de 10.000 textos de diferente índole creados por su amigo y su experiencia en inteligencia artificial para crear un bot. No solo se basó en sus propios intercambios con Mazurenko sino que le pidió a sus amigos que le enviaran los textos que él les había escrito, explicó a la BBC.

Kuyda añadió, además, que el bot "obviamente comete errores y no puede siempre tener ideas nuevas o mantener un hilo de conversación específico", pero al menos "da una sensación de cómo era Roman".

"Me encontré diciéndole al bot cosas que ni siquiera me atreví a decirle a él cuando estaba vivo. Fue casi como ir confesarme", reveló a la BBC. "Roman siempre estaba ahí para mí y es interesante que incluso ahora que ya no está, sigue guiándome, inspirándome a crear", señaló.

Este emprendimiento personal se volvió luego en una aventura tecnológica llamado Replika y le valió a Kuyda un lugar en la lista de los "30 europeos menores de 30" más destacados en tecnología de 2016, según la revista Forbes.