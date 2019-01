El clima acompañó el arranque ganadero de 2019

Las lluvias registradas en los últimos días levantaron el ánimo de los productores ganaderos que entran al verano con una perspectiva diferente, según expresaron consignatarios de distintas zonas del país a El Observador.

La ganadería en el norte

Otto Fernández, director de Otto Fernández Negocios Rurales, comentó que, climáticamente, se tuvo un “muy buen arranque de año” con campos que están verdes y con brotes permanentes.

“Los ganados están metiendo kilos. Productivamente, el año arrancó muy bien”, expresó.

En lo que respecta a los negocios, el consignatario del norte del país, aseguró a que hay demanda por reposición en todas sus categorías. Consideró que en la medida que los ganados se preparen mejor va a aparecer la oferta que hoy falta.

En tanto, Fernández opinó que hay buenas expectativas para el ternero entero, pese a las malas noticias turcas. Además, señaló que a nivel interno va a haber buena demanda por el ganado gordo.

“Se habla de que podría llegar a falta alguna categoría y eso seguramente va a mantener el precio del gordo en buenos niveles”, dijo.

El rematador explicó que el 2018 fue un año de muy buenos números de faena y espera que eso se repita.

“A nivel de venta de toros y reproductores también fue un año muy positivo lo que hace creer que la gente sigue apostando a la cría, al ternero a producir más y mejor. Creo que a nivel productivo, se tienen buenas expectativas”, mencionó.

“Fue un término y es un arranque de año muy bueno”

Sin embargo, apuntó que el 2019 será difícil a nivel económico porque “los números están ajustados en muchos casos”.

“Los números están chicos y los costos de producción son enormes. Además, va a ser un año electoral que va a dar mucha expectativa y especulación. Creo que en lo económico más bien va a ser un año más delicado”, determinó.

El comienzo en el este

Por su parte, Juan Carlos Martínez, director de Juan Carlos Martínez Negocios Rurales, expresó a El Observador que los campos están excelentes ya que las lluvias han sido muy buenas y los valores de los ganados vienen muy bien, sobre todo los de la reposición por el clima que acompaña y por la escasa oferta que hay en el momento.

“Si a eso le agregamos la suba que tuvo el ganado gordo –con novillos que alcanzan US$ 3,20 el kilo, la vaca US$ 3 y la vaquillona US$ 3,10–, hace un conjunto de buenos resultados y un buen inicio de 2019”, comentó.

El consignatario del este del país dijo que, pese a los anuncios de la exportación de ganado en pie a Turquía, en las ferias ganaderas que ha tenido el escritorio “no se notó” la falta de este tipo de comprador que está jugando un papel importantísimo el mercado interno.

“El productor está llevando ese tipo de ganado para los campos. Es una reposición que generalmente no estaba al alcance de los productores y hoy se está dando esa posibilidad con algún centavo menos que hace unos meses atrás, pero lo importante es que se va vendiendo”, señaló.

El centro del país

En tanto, Luis Aparicio Andrade, director de Andrade Rodríguez Ltda, mencionó que terminó una primavera “excelente” con campos que tienen “muy buenas pasturas con unos verdeos excepcionales”.

“La gente que pudo cosechar anduvo muy bien, y la gente que plantó soja viene bien. Fue un término y es un arranque de año muy bueno para los ganaderos por ahora”, afirmó.

En cuanto al mercado ganadero, el consignatario del centro del país dijo que el mercado está con una “flecha para arriba” y que los ganados de reposición continúan firmes.