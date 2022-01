El clima sigue fortaleciendo a la soja, en cambio baja el trigo

Cerró una semana de retroceso importante en el mercado internacional de trigo, con un panorama más estable para los cultivos de verano que siguen amenazados en su cosecha Mercosur. En cambio, para el mercado del trigo, la cosecha del Mercosur está en plena salida al mercado internacional desde Argentina y Australia y, por lo tanto, las compras que se realizan en el hemisferio norte son muy modestas por lo que las referencias en Chicago profundizaron la caída, que ya se había dado en semanas anteriores.

Esta semana surgió un factor nuevo con la revuelta popular en Kazakstán que es un exportador importante en el hemisferio norte, al tiempo que surgió otro factor no previsto por una huelga de funcionarios aduaneros en Brasil que paralizó la entrada del grano al país norteño este jueves.

Pero nada de eso ha frenado un ajuste a la baja, que empezará a depender de las condiciones meteorológicas del hemisferio norte a la salida del invierno boreal.

De modo que el trigo —que llegó a superar los US$ 310 por tonelada— ahora se ubica sobre los US$ 275 posición diciembre Chicago, de referencia para la cosecha uruguaya, siguiendo una trayectoria contraria a la de los cultivos de verano a los que se los percibe en peligro. En efecto, la soja para la posición julio 2022 de la próxima cosecha uruguaya se mantiene sólidamente ubicada sobre los

US$ 500 por tonelada, lo que permite referencias de precios sobre los US$ 490. Pero son referencias que muy pocos pueden tomar por ahora dada la incertidumbre respecto al volumen de la próxima cosecha.

En Uruguay la situación de los cultivos es muy irregular, como en todo el Mercosur. Brasil ya está cosechando en la zona norte, con buenos rendimientos potenciales. Pero las lluvias excesivas no están dejando entrar a las chacras y se teme que haya problemas de calidad.

Mientras en el sur ya se descuenta que se perderán unas 10 millones de toneladas.

Tan firme como la soja está el maíz, donde genera preocupación la ola de calor que la semana próxima afectará a Argentina (y el oeste de Uruguay). En el país vecino el área de maíz es muy importante y los cultivos están frágiles, una ola de calor puede terminar de dañarlos.

Mientras, en Uruguay el panorama es muy dispar. Algunas zonas recibieron buenas lluvias en el comienzo del año y deben llegar hasta las próximas precipitaciones aceptablemente, pero otras están ya con un déficit importante y falta más de una semana para que puedan tener lluvias, con una ola de calor antes.

Se va delineando un segundo año consecutivo de rendimientos por lo menos modestos en los cultivos de verano, pero con precios que pueden compensar y premiar a los que trabajan con riego.

Referencia de precios.