El coach argentino que da las claves para liberar el poder interior

Samuel Stamateas es coach, director de un secundario en Buenos Aires y cuenta con dos centros de capacitación en liderazgo en la capital argentina. Además, asesora y capacita a empresas desde hace más de 10 años. Stamateas estuvo en Montevideo un par de días para presentar su libro Lidera tu vida (Lea, $490).

El libro pretende ser una herramienta para cualquiera; con lenguaje simple y llano, su objetivo es ser una guía para entender algunas claves que, según explica su autor, servirán para “liberar el potencial de la gente”. Luego de años de experiencia en varios ámbitos laborales, Stamateas sintió la necesidad de unir conceptos, tips y algunas reflexiones en una sola obra. Lidera tu vida es, según su creador, un libro atemporal pensado para todos y dirigido a quienes quieren enfocarse en el aquí y ahora. Uno de los pilares del discurso del Stamateas es que hay que dejar de buscar las respuestas y las soluciones afuera de nosotros, abandonar las excusas que nos conforman y que es importante rediseñar nuestra mente. El texto tiene como intención inspirar, situar al lector en una posición de control de la dirección de su vida, de sus propósitos y sueños. “Aquí tenés las claves para liberar el poder que poseés”, explica.

El propósito

Lo primero que uno debe hacer es creer en su propósito. En lo que hace y en lo que lo hace feliz. Es una actitud en la vida. Podemos ver esos valores o rescatar ciertos principios en modelos o formas de vida que nos inspiran. Stamateas llevó algunas de estos ejemplos en diversas charlas que realizó en los primeros años de este camino. Allí se fue gestando la necesidad de este libro. Una obra que fusiona en los textos la experiencia de estos años.

La gente está buscando su rumbo, afirma Stamateas; algunos incluso no lo tienen claro. Pero en esa búsqueda, el autor dice que hay que hacer lo siguiente: “Detenerse, saber qué buscamos y dónde. El dónde es dentro de nosotros mismos. Descubrir lo que te gusta para disfrutarlo. Somos lo que hacemos”. También les dice a sus lectores que deben cambiar las preguntas que se hacen. “Nos tenemos que hacer preguntas poderosas. Para lograrlo hay que preguntarnos: qué debo hacer más, qué debo hacer menos, qué debo incorporar y qué debo hacer nuevo”.

Para el autor de Lidera tu vida, hay que diferenciar empleo de trabajo. “Si quiero tener una empresa o tener un negocio o lo que sea que quiero, debo preguntarme antes de emprender: para qué lo quiero, por qué lo quiero y así encontraremos nuestra real motivación, la motivación subyacente”, dice.

El libro incorpora las herramientas que son necesarias para acercarnos al objetivo de liderar nuestra propia vida. Para Stamateas es espejo, puente y caja de herramientas. “Espejo, porque sirve para verse a sí mismo y descubrir los recursos internos. Puente, porque podemos caminar sobre él. Y caja de herramientas porque si no tenemos herramientas es más difícil salir de cualquier situación que se nos plantee”, explica.

El libro plantea, además, algunos ejercicios y muestra los enemigos a los que nos enfrentamos, así como obstáculos que no nos permiten avanzar. En contrapartida muestra la forma de liberar el poder que todos tenemos y los secretos de un conquistador, cómo no conformarnos y transformarnos.

Lidera tu vida aspira a que el lector identifique dónde se encuentra. Cuál es su entorno y hacia dónde quiere ir; cuáles son sus metas y qué necesita hacer para alcanzarlas son algunas de las preguntas que invita a hacerse. “Por supuesto que este libro no será el que te transforme en un líder; tampoco lo hará un curso o una carrera de grado. Si bien el conocimiento es necesario, no resulta suficiente. Un líder no nace cuando incorpora nuevos conocimientos en su mente. Un líder nace cuando se despierta pasión en su corazón. Este libro se pondrá en acción en la medida en que tú lo decidas. Eres tú y solamente tú el que puede convertir este libro en el punto de partida hacia el liderazgo de tu propia vida, en un texto de cabecera al que recurrir para inspirar en ti ideas clave que te sitúen en la dirección de tus propósitos y de tus sueños. Confío que la lectura de estas páginas logrará abrir tu entendimiento a nuevas posibilidades y despertar tu pasión en tu corazón para alcanzarlas”, escribe Stamateas en el prólogo.

Lidera tu vida, según se puede leer en sus páginas, ofrece “las claves para liberar el poder que cada uno lleva dentro”. Con voz calma y motivadora, el autor invita a repasar sus conceptos, a disfrutar del viaje y, sobre todo, a encontrar esos pilares que nos sostienen y nos permiten avanzar. Y así lo resume en uno de los tramos de su trabajo: “Inspírate con las palabras de Albert Einstein: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes mantenerte en movimiento”.