Rusia y EEUU cruzan lanzas sobre Venezuela en la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU comenzó este sábado su reunión para discutir la situación en Venezuela, tras la crisis desatada después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se adjudicara las competencias del Ejecutivo.



Los países que participan en la reunión, celebrada a estancias de Estados Unidos, están divididos entre quienes apoyan a Guaidó, encabezados por EEUU, y quienes defienden al presidente, Nicolás Maduro, entre ellos Rusia y China.

Rusia acusó a EEUU de querer "orquestar un golpe de Estado" en Venezuela.

Pero el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, subrayó en la sede de las Naciones Unidas que Maduro lidera "un Estado mafioso ilegítimo" y "que muchos venezolanos se están muriendo de hambre" debido a "un experimento socialista que provocó un colapso de la economía".

"Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O estás con las fuerzas de la libertad, o estás en la liga de Maduro y su caos", afirmó Pompeo.

"Llegó la hora de apoyar al pueblo venezolano, reconocer al nuevo gobierno liderado por el presidente interino (Juan) Guaidó y terminar con esta pesadilla. No hay excusas", insistió.

Pompeo también advirtió a Maduro que debe proteger a los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, horas antes de que venza el plazo para que partan del país.

"Déjenme ser 100% claro: el presidente (Donald) Trump y yo esperamos que nuestros diplomáticos sigan recibiendo protecciones previstas bajo la Convención de Viena", dijo Pompeo. "No pongan a prueba a Estados Unidos en su resolución de proteger a nuestra gente".

Con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, quedó aprobado el orden del día de la sesión para abordar la crisis de Venezuela.

El representante del Reino Unido en el Consejo insistió antes del encuentro, del que no se espera que emerja ninguna resolución, en que Venezuela es "un estado en total colapso".



"La miseria de su gente ha sido causada por un hombre, el presidente Maduro, y el mundo lo mira ahora y ha concluido que no es más el presidente legítimo de Venezuela. Su corrupción, su fraude electoral no es aceptable", concluyó el representante británico.



La intención de EEUU es utilizar la cita para instar al resto de la comunidad internacional a reconocer a Guaidó como "presidente constitucional interino" de Venezuela, según adelantó este viernes el Departamento de Estado.



Del lado de Guaidó están también los miembros europeos del Consejo de Seguridad (Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Polonia), aunque estos no han dado por ahora el paso de reconocerle como presidente.



Los miembros de la Unión Europea (UE) van a insistir en la necesidad de convocar unas elecciones "creíbles" en Venezuela, según dijo a los periodistas el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders.



Maduro expresó su satisfacción por la celebración de la reunión y aseguró que la intención de su Gobierno era pedir un encuentro, pero EEUU se le "adelantó".



Del otro lado, Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo y con derecho a veto, al igual que EEUU y el Reino Unido, han dejado ya claro que siguen considerando a Maduro como el presidente legítimo y que se oponen al reconocimiento de Guaidó hecho por EEUU y otros países.

En base a AFP y EFE