Germán Burgos habló de las críticas que recibió tras ser acusado de racista: "A mí me llaman ‘Mono’"

Después de los graves dichos que realizó contra el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, Germán Burgos, exarquero de la Selección argentina y del Atlético de Madrid, rompió el silencio para responder a las críticas que recibió.

“El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Cómo sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada”, declaró en diálogo con Radio Marca.

Además, dejó en claro que "todavía uso Movistar (dueña de la cadena). No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio’”, y agregó que "si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema, solo le digo que a mí me llaman ‘Mono’. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado”.

Y, finalmente, aseguró que le envió un mensaje a Yamal “para que supiera que lo único que quería era mandarle un halago” y volvió a repetir: “A mí me han tirado orín. Hay gente que no me conoce. El arquero no se puede ir, está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice”.

¿Qué fue lo que dijo Burgos?

En la previa del partido entre PSG y Barcelona en París, Francia, el joven futbolista español se encontraba haciendo jueguitos, cuando la periodista en campo de juego lo halagó: “Mira, mira qué calidad, mira qué toquecitos los de Lamine Yamal”, y luego, otro resaltó sus 16 años de edad.

En ese momento, el ex ayudante de campo de Simeone hizo un comentario que fue repudiado en redes sociales: “Ojo que, si no le va bien, termina en un semáforo”. Ante esto, una vez finalizado en encuentro, los futbolistas de ambos clubes decidieron no darle notas al medio Movistar+ como medida de protesta.