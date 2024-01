El consejo que Maxi de la Cruz le dio a los actores de La Sociedad de la Nieve durante el rodaje

La Sociedad de la Nieve, la película que competirá este año por el Oscar a Mejor Película Internacional, cuenta con la participación de varias figuras uruguayas. Entre ellas, el actor, humorista y conductor de televisión Maxi de la Cruz.

El actor contó que hace tres años le llegó la oportunidad de hacer un casting para la película basada en el libro homónimo de Pablo Vierci sobre la Tragedia de los Andes. Un pequeño papel que, sin embargo, podría tomarse como clave para el devenir de los hechos de la película: es el piloto del vuelo 571 de la Fuerza Aérea uruguaya que el 13 de octubre de 1972 se incrusta en el Valle de las lágrimas, en la Cordillera de los Andes.

"Me llamaron para decirme que había quedado en un papel, iba a ser el Piloto Teniente Coronel Dante Lagurara, y me aclararon que era un papel chico, a lo que yo dije al toque lo que realmente pienso y aprendí de grandes actores, NO hay papeles chicos en el cine o en el teatro, todo es importante y hay que hacerlo como si fueses el protagonista, asi que me entregue de lleno a ese personaje, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto", contó cuando se estrenó la película en Uruguay.

En una entrevista con 970 Noticias en Radio Universal, De La Cruz contó que "sin saber nada ya intuía que iba a ser una gran película".

"Para mí era el protagonistas, estaba a full", comentó.

"Me sentí re bien y después de verlo me genera una emoción tremenda. Estar formando parte de esta película que va a quedar en la historia y esta nominada a un Oscar es muy fuerte. Agradezco estar en ese papel y poder haber vivido esa experiencia que fue tremenda"

El actor y exparticipante del Bailando, contó además que tuvo una conversación con el resto del elenco de la película desde su experiencia como profesional.

"Muchos son pibes jóvenes. Algunos nunca habían filmado, nunca habían hecho nada en teatro, no tenían experiencia. Yo les decía 'miren que esto no es así, no es normal lo que estamos viviendo todos nosotros. Disfruten esto. Ojalá que les vaya bien a todos y sigan creciendo, pero para el que no tiene experiencia arrancar así no es verdad'", recordó.

"Es como estar jugando al baby futbol a la vuelta de tu casa y te llamen a jugar al Barcelona", ejemplificó.