El coordinador de Nacional dijo cuánto tiempo le falta al Chino Recoba para dirigir en Primera

El coordinador de las formativas de Nacional, Fernando Curutchet, dijo que Álvaro Recoba se está preparando muy bien para ser entrenador en Primera división. El Chino es actualmente el técnico del equipo de Tercera división de los tricolores.

"Lo veo muy bien, tiene un cuerpo técnico muy bueno. Al Chino lo veo muy aplomado, claro en sus ideas, y lo veo dirigiendo en Primera en breve tiempo. Los tiempos se los está poniendo él, me dice que no tiene apuro y cuando llegue el momento quiere estar listo. Es muy inteligente y muy capaz. Me he llevado una grata sorpresa, además de la humildad que tiene como persona, se está preparando muy bien para ser técnico de Primera división", expresó Curutchet en Carve Deportiva.

Curutchet llegó hace dos años a Nacional, después de cumplir una función similar en Peñarol. Desde su llegada, se produjeron los debuts en Primera de Franco Fagúndez, Renzo Sánchez, Bruno Damiani y Thiago Helguera

@Nacional

Fernando Curutchet

"Son chicos que hacen su proceso y el trabajo de todo un equipo comienza a visualizarse con la presencia de estos jugadores que están llamados a hacer cosas importantes dentro del club", manifestó el coordinador.

Respecto a Helguera, que fue el último en estrenarse, señaló: "Nos alegró mucho, tiene una gran personalidad para estar dentro del campo de juego, no le pesa jugar, juega de la misma forma en sub 16, Quinta y primer equipo o selección sub 17. Tiene una gran autoconfianza y con las condiciones técnicas, físicas y tácticas que tiene, le permite desempeñarse sin inconvenientes. En la medida que vaya agarrando confianza está llamado a ser un jugador clase A. Zielinski lo subió en pretemporada y ahora con Álvaro le dio el bautismo".

Agregó que puede jugar "de 5, doble 5 o interior derecho. Tienen muy buena visión de juego, buena conducción en zona congestionada, tiene pase muy bueno en corto y largo, pelotas filtradas a espaldas de los laterales que hacen daño, dejan al compañero con ventaja. Es un jugador muy vistoso pero muy efectivo".

Thiago Helguera y Bruno Damiani

También recordó que tras jugar el Sudamericano Sub 17, "se le dieron cuatro o cinco días libres de parte del cuerpo técnico y al segundo día quería volver a entrenar. Y llamó al técnico de su categoría para jugar. Eso habla de su sentido de pertenencia".

Sobre el trabajo de Nacional en la formación de jugadores, Curutchet indicó: "Encontré un club muy organizado, con las ideas y objetivos claros, hay un proyecto que está muy bueno, muy bien encaminado, en el cual he aportado mi experiencia y conocimiento para seguir fortaleciendo eso. Nacional había sacado una ventaja importante en organización y una directiva que está consciente del trabajo en juveniles para potenciarlo. Lo encontré bien y hoy está mucho mejor. Nacional es un club serio que respeta los plazos y las directrices que se trazó. No va para atrás y para adelante por capricho", expresó.