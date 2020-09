El covid-19 fue un gran terapeuta, nos enseñó que no somos inmortales

Hubo muchos aprendizajes. Aunque es importante marcar la diferencia entre las personas que tenían una alfabetización digital y los que no. Por ejemplo, los menores de 5 o 6 años, adultos mayores o aquellos que no cuentan con acceso a internet o no tienen computadora y quizá quedaron un poco fuera de lo que fue el apoyo por plataformas como Zoom. Sin duda hubo un daño. No es un año perdido, pero tampoco es un año igual que otros. Si bien habilitó opciones de aprendizajes híbridos, lo primero que nos enseñó fue que nada puede reemplazar lo presencial.