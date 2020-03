El coronavirus llegó a Hollywood: Tom Hanks anunció que contrajo la enfermedad

El actor estadounidense Tom Hanks anunció que tanto él como su esposa, Rita Wilson, tienen el virus Covid-19.

Ambos se encuentran en Australia, donde el actor forma parte del rodaje de la película biográfica de Elvis Presley, en la que interpreta al mánager del cantante, el coronel Parker, y allí permanecerán en cuarentena durante algunos días.

En un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, la estrella escribió "nos sentíamos cansados, como si tuviéramos un resfrío, y nos dolía el cuerpo. A Rita le daban escalofríos que se le iban tan rápido como venían. También un poco de fiebre. Para hacer las cosas bien, que es lo que el mundo necesita ahora, nos hicimos los estudios del coronavirus, y dio positivo".

El actor explicó que les seguirán realizando estudios y permanecerán aislados hasta recibir el alta médica, prometió actualizar su situación y pidió a sus seguidores que se cuiden.

Hanks es la primera gran estrella de Hollywood en declarar públicamente haber sido afectada por la pandemia. La estrella de películas como Forrest Gump y Náufrago tiene 63 años y padece diabetes tipo 2, considerada un factor de riesgo para quienes sufren el virus.

La película que estaba filmando anunció una pausa en su rodaje ante la enfermedad de Hanks, y que todos quienes tuvieron contacto con él están siendo contactados por las autoridades sanitarias y monitoreados para comprobar si se contagiaron o no.

Uno de los hijos de Hanks y Wilson, Chet, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que asegura que habló con sus padres y que ambos "están bien".

El rapero agregó "no están tan enfermos y no están preocupados. No están enloqueciendo pero si están siguiendo todas las precauciones y cuidados de salud necesarios".