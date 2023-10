El cruce divertido entre Messi y el streamer Ibai: "Ahora cambias de tema hijo de p..."

Lionel Messi tuvo un cruce serio y a la vez divertido con Ibai Llanos, streamer español, luego de que el argentino ganara su octavo Balon de Oro en París, porque el creador de contenido le envió un mensaje para utilizarlo en uno de sus videos y el campeón del mundo le reclamó que "no tenés privacidad".

"Estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mostraste los mensajes y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora. No tienes privacidad", le señaló Leo en videollamada a lo que Ibai rápidamente se defendió declarando "¡Lo borré! ¡Lo borré!".

Ibai decidió hacer un video en el que el objetivo era enviarle un mensaje a los 30 candidatos al Balón de Oro y ver cuantos de ellos le contestaban.

El streamer español tiene una gran relación con Messi y aprovechó para escribirle por la lesión que atravesaba en ese momento: "Te contesté bien, de buena honda y vos lo enseñaste delante de todos", dijo Messi, mientras Ibai seguía asegurando que "lo pixele cuando me dijiste vuelvo tal..." aunque el jugador del Inter de Miami insistió en que "sí que lo dijiste. No lo mostraste pero lo dijiste. Lo que habías puesto. La próxima no te contesto más".

Ante esta situación, Ibai intentó salir de esa circunstancia y buscó empezar la entrevista sobre la obtención del Balón de Oro, a lo que Messi dijo "mira como cambia de tema el hijo de puta..." con una leve risa.