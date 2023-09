El crudo análisis del capitán de Los Teros tras el triunfo ante Namibia: “No sé si el rugby va a cambiar, tendremos que buscar competencia en otro lado”

El capitán de Los Teros, Andrés Vilaseca, habló tras la victoria ante Namibia 36-26, en el primer triunfo de Uruguay en el Mundial de Rugby.

“En la semana hablamos de que llegábamos siendo favoritos, que nunca nos había pasado, con todo lo que conlleva. El uruguayo cuando no va de favorito le queda mejor. Hoy quisimos marcar una diferencia y mostrar el equipo que somos. No fue el arranque que queríamos. Pero habíamos hablado que era el último partido de Namibia y que nosotros éramos su objetivo y vinieron a hacer lo suyo”.

“Nunca perdimos la calma, en el entretiempo ibamos 20-12 pero sabíamos que estábamos en esa situación por errores nuestros. Con esa tranquilidad y esa calma el equipo salió con otra cara, a raíz de nuestro juego se dieron las indisciplinas de Namibia. El pack fue tremendo”,

“Antes de pensar en los All Blacks tenemos que festejar. Algo que traté de transmitir al grupo en la semana es que Uruguay solo ganó tres partidos en un mundial. Era muy importante, rápidamente salir de lo que fue Italia, que nos dolió mucho. Namibia era el 50% del objetivo y el grupo lo asumió. Nos queda el cierre de Mundial que todo el mundo quiere. No se si se repetirá un Uruguay-All Blacks, tenemos una gran oportunidad contra el mejor del mundo. Tenemos que llevar la alegría de hoy a toda la semana, que es la última que nos queda. No sabemos si volveremos a estar en una copa del mundo, es el cierre perfecto, y mentalmente el partido que nos queda nos mete solo”.

“Nunca se perdió la calma, el primer lanzamiento que hacemos, que habíamos entrenado toda la semana, un pase se va al piso por descoordinación pase que y arrancamos 7-0 abajo. No es lo que pretendíamos, pero ni siquiera en el 14-0 me pasó que el equipo que se venga abajo, al revés. Me voy muy contento con el carácter del equipo, quizás en otro momento Uruguay se caía de cabeza. Pero acá veías caras convencidas de que iba ser largo y que había que trabajarlo hasta el minuto 80.

Había que ganar como fuera, traerlo como fuera. Nos hubiese gustado de una forma diferente obvio, pero al final nos llevamos el triunfo que es lo importa,

“El Super Rugby Américas ayudó mucho. En 2020 cuando empezamos con la franquicia de Peñarol ayudó a toda la región. Vemos a Chile que se metió por primera vez, Argentina la cantidad de jugadores que tiene, y como esa liga evoluciona. A nosotros nos dio la posibilidad de trabajar con un grupo de jugadores profesionales, no solo en lo económico sino en el tiempo y la calidad de entrenamiento. El Estadio Charrúa es nuestra casa, un estadio de primer nivel, donde se hacen las cosas muy bien. Fue un crecimiento y nos ayudó mucho. El seven participó del circuito y ahora tiene los Juegos Olímpicos. Uruguay contó con 46 jugadores profesionales para preparar una copa del mundo, es la primera vez que pasa. El camino ese, que más jugadores se vayan al exterior, se habla muchos la competencia para el tier 2 es el gran debate. No sé si el rugby va a cambiar, lo veo muy difícil, tendremos que buscar competencia en otro lado, los jugadores deberán buscar mejor nivel en otro lado. Hay jugadores muy buenos que muestran su calidad. Ojalá más jugadores se vayan al exterior.