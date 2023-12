El descargo de Pampita tras su pelea con Moria Casán: "no me voy a dejar pasar por arriba"

Pampita y Moria Casán se vieron envueltas en un tenso enfrentamiento durante el segmento del Bailando 2023 en América, y rápidamente la polémica llegó a los medios. Después del intenso intercambio en el estudio, un reportero de Intrusos (América) se acercó a las dos conductoras en busca de detalles sobre la disputa.

Ante la consulta sobre los motivos detrás del conflicto, Pampita respondió con firmeza: “No sé qué pasó. Pregúntenle a Moria por qué se enojó tanto por mi 10”. El cronista explicó que a Moria no le gustó que le dijera que ponía la nota que la producción indicaba, a lo que la modelo agregó: “Ella se puso el poncho sola, yo no dije ningún nombre personal”.

Enseguida, la jurado rememoró sus primeras participaciones en el certamen y los malos tratos que había experimentado por parte de algunos colegas: “No me voy a dejar pasar por arriba por nadie. Capaz que Moria se quedó con la imagen que tenía de mí hace unos años, pero yo ya no soy esa chica”.

Pampita afirmó con determinación: “Hoy a mí nadie me falta el respeto, me defiendo como debe ser. Los primeros años la pasé muy mal en este programa. Me hicieron sentir muy mal durante años enteros. Ya no permito maltratos, ni aquí ni en ningún aspecto de mi vida”.