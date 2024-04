Pampita, antes de su debut en la TV uruguaya: "No me imaginé nunca que la tele iba a ser mi destino"

Desde su cabina, encima del estudio, el director grita “¡Corte!” y anuncia que terminó la jornada de trabajo. Aplauso general, se cruzan saludos, abrazos, invitaciones a cenar. Una nueva entrega de Veo como cantas, el programa de juegos que Canal 12 estrenará este lunes 8 de abril, está grabada.

Unos minutos después, con el estudio ya más tranquilo, Carolina Ardohain —modelo, actriz, bailarina, conductora, empresaria— se sienta en el sillón donde durante el programa ejerce su rol de “asesora”.

Más y mejor conocida por su apodo/nombre artístico Pampita —que viene por su origen, la ciudad de General Acha en la provincia argentina de La Pampa, y también por un personaje homónimo de la historieta El loco Chávez— la presentadora se acomoda y habla sobre la cuenta pendiente que acaba de resolver al poder, finalmente, concretar su debut en la televisión uruguaya.

También habla sobre el programa, la adaptación local de un formato de origen surcoreano, en el que los participantes tienen frente a ellos a seis personajes, entre los que hay camuflados algunos cantantes. A través de preguntas, playbacks y demás mecanismos, los concursantes deben adivinar cuales son los cantantes y cuales los impostores, para lo que cuentan con la asistencia de un tribunal compuesto por Pampita, Annasofía Facello, Martín Inthamoussú y Manuela da Silveira, además de un quinto integrante también famoso, que rota programa a programa y termina interpretando sus canciones a dúo con el último concursante en liza.

Sobre este ciclo, así como sobre su trayectoria, su vínculo con la exposición mediática que la ha acompañado desde casi toda su vida, y sus distintos proyectos, Pampita habló con El Observador.

¿Tenías pendiente venir a trabajar a Uruguay?

Hacía mucho que me estaban invitando a varios programas, y bueno, tenía mi agenda en Buenos Aires, así que era imposible venirme todas las semanas porque estaba haciendo un programa diario en la tele de allá (el Bailando). Justo este programa calzó en unos meses que tengo libres, así que fue perfecto, todo se dio para que pudiera hacerse. Estoy viniendo todas las semanas, me encanta, Uruguay es un lugar que elijo siempre, vengo con mi familia todos los años, he venido toda la vida y me encanta Uruguay, me encanta su gente, el cariño que me dan en la calle es impresionante, las cosas lindas que me dicen, regalos que me llevan, son muy generosos. Me hacen sentir muy bien y me hacen sentir en casa también.

¿Cómo fue para vos integrarte al equipo, conocer a los compañeros?

Tengo unos compañeros bárbaros. Primero que son muy divertidos, muy profesionales. A todos nos apasiona este proyecto en el que estamos. Lo pasamos genial haciendo el programa. Nos divertimos muchísimo, nos reímos. Y me parece que esa energía se contagia, es un ida y vuelta de buena onda.

¿Y con la familia cómo llevan el tema de que vos tengas que venir todas las semanas?

Muy bien, porque estamos grabando uno o dos programas por semana, así que como mucho es un día a la semana que no duermo en casa y estamos tan cerquita, que es un ratito. Igual mi familia me acompaña mucho. Ahora vino Roberto (García Moritán, su esposo), con Ana (su hija más pequeña), y me acompañan mucho, todos quieren venir, así que voy a ir trayéndomelos de a uno. Cada viaje es uno distinto (risas).

Este rol de asesora en este programa, o el de jurado en el Bailando, ¿qué te permite y por qué te entusiasma?

Me permite divertirme mucho, porque no tenés el peso de dirigir un programa, sino que estás desde tu rol, sos vos mismo y podés ser muy libre en lo que opinás, en lo que decís, reírte también de tus propios errores. Acá nos equivocamos todo el tiempo y nos reímos de eso, no tiene gravedad, entonces está muy bueno.

¿Sos de reírte de vos misma?

Sí, muchísimo. Me gusta eso, y que cada uno viene y es libre, digamos. En este caso, además, no sabemos nada del juego, así que nos vamos emocionando y divirtiendo con los participantes y queremos que se lleven lo máximo posible. Luchamos por eso, nos súper apasionamos entre nosotros con nuestras opiniones y es como pasar un buen rato con amigos.

A esta altura ya tenés un vínculo profesional de mucho tiempo con la televisión, y has hecho de todo. ¿La tele fue en algún momento de tu vida, quizás de chica, un sueño, un objetivo?

Yo de chica soñaba con ser bailarina. No me imaginé nunca que la tele iba a ser mi destino. Pero cuando empecé a trabajar me encantó, y ahí me di cuenta que era lo que quería hacer. Por eso han sido tantos años apostándole a la tele, porque es donde me quiero quedar.

¿Alguna vez sentiste como una cuenta pendiente no haberte podido dedicar al baile?

No, nunca. Yo creo que estaba escrito este destino, el modelaje primero y después los medios, un destino que me permitió hacer tantas cosas lindas en tantos países, tantos desafíos, y además es una escuela constante porque uno no deja nunca de aprender. Y estar todos los años haciendo cosas nuevas también te da un grado de profesionalismo que ya para cualquier proyecto te llaman y más o menos estás preparado porque hiciste algo parecido o estuviste en ese rol.

¿Con toda una vida en ese mundo, cómo te llevás con la exposición permanente? ¿En algún momento te cansó?

No, vas aprendiendo. Al comienzo te sorprende y no sabes manejarlo. Y después, en un momento de tu vida decís “yo tomo las riendas de esto”. Hoy con las redes sociales, además, podés dar siempre tu versión de las cosas. Es como que tenés línea directa con la gente que te quiere y se preocupa por vos y le interesa tu vida. Entonces, a la mínima cosa que tengas que salir a decir, lo descomprimís muy rápido. Haces un vivo, una historia o lo que sea, y desarticulas cualquier cosa que no sea cierta. Y después también hay tanto cariño, tenés una conexión tan fuerte con la gente, que vos mismo les querés mostrar un poquito de tu intimidad, de tu familia, de tus hijos. Eso es como un regalo por todo el cariño que te tienen y abrís esa puerta un ratito. Siempre controlándolo uno, pero lo haces con ganas, porque sé que, por ejemplo, a mis hijos los aman, los adoran, les dicen cosas lindas todos los días, los llenan de regalos, como que ellos heredan todo ese cariño. Entonces cada tanto en algún cumpleaños, por ejemplo, muestro alguna foto o algún momento familiar. No es algo que hago todos los días, pero ya que ellos reciben tanto, me parece que está bueno darle a la gente un poquito de eso.

¿Para algunos de tus hijos fue complicado en algún momento estar contigo en esta exposición constante o siempre lo llevaron bien?

Siempre lo tomaron como algo absolutamente normal, no lo ven como algo especial. Es como que mamá va a la oficina y vuelve, aunque en este caso es mamá va al canal y vuelve, es lo mismo. Para ellos soy mamá, no soy nada distinto a cualquier mamá de sus amigos. Saben que trabajo de esto pero sus necesidades son las mismas que las de cualquier hijo y yo tengo que estar ahí para todo como cualquier mamá.

Esto que comentabas sobre que al principio te sorprende la exposición, ¿dirías que fue el obstáculo más grande en tu carrera, el tener que aprender a convivir con ese escrutinio?

A uno le van pasando cosas en la vida y está expuesto, entonces está el escrutinio del otro lado, pero después entendés que es tu vida y te podés equivocar y reinventarte miles de veces y una vez que haces ese clic, te das cuenta que tenés libertad absoluta en tus decisiones y que nadie te va a juzgar. Te acostumbrás a que alguien pueda opinar sobre vos, pero no sentís que eso te influya en como llevás riendas de tu propia vida.

Además de la televisión tenés un montón de proyectos de diseño, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo trabajas por día?

Todo el que puedo, porque aparte de la tele soy empresaria en un montón de otros proyectos y estoy constantemente eligiendo telas, colores, diseños, juntándome con la arquitecta de mis muebles o viendo que traigo para mis planchitas de pelo, estoy haciendo anteojos, ropa, mantas, alfombras, de todo. Hasta una línea para niños, y me encanta. No me falta hacer nada, pero yo creo que hay tiempo para todo, que uno no es una sola cosa. Yo soy miles de cosas a la vez, y si tuviera tiempo haría mil cosas más.

Entonces, con tantas cosas distintas en tu vida, ¿hay algo que tengas pendiente?

Tengo ganas de tener siempre trabajo en Uruguay, este es el primero, y me encantaría que salgan muchos más y siempre tener esta puerta abierta y venir a visitarlos. Por supuesto en periodos que me pueda acomodar con mi familia, pero que surjan cosas acá también. Sería re lindo estar más cerca.