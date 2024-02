Pampita y el recuerdo de su hija Blanca: “Todos los 8 me permito sentir más”

Carolina "Pampita" Ardohain ha logrado reinventarse y seguir adelante tras uno de los dolores más grandes que una madre puede sufrir: la muerte de su hija Blanca. La pequeña, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, falleció el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años, producto de una neumonía hemorrágica.

Si bien Carolina pudo rearmar su vida junto a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, se separó del actor chileno y luego se casó con Roberto García Moritán, con quien tuvo otra hija, Ana.

Pampita no suele hablar de la pérdida de Blanca, pero ayer en la mesa de Mirtha Legrand hizo una excepción. "Todos los 8 para mí son un día muy especial. No solo el aniversario de la partida de mi hija, sino que todos los meses es un día especial que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más ese día”, sostuvo la conductora.

"Ya mi familia lo sabe, que tengo este día en el que todos saben que si mamá quiere está más reservada, como más intimista todo, que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese ocho”, añadió.

El año pasado, Vicuña publicó un libro dedicado a su hija, "Blanca, la niña que quería volar", en el que también participó Carolina con un texto inédito. En el capítulo "Blanca", la conductora relató por primera vez en primera persona sus vivencias tras la muerte de su pequeña: "No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego."

"Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario."

Pampita también describe cómo fueron aquellos primeros días sin Blanca, mientras tenía que cuidar a su otro hijo, Beltrán: "No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán."

La visita al cementerio

En otra parte del texto, Pampita relata su primera visita al cementerio: "Leí su nombre escrito una y otra vez: Blanca Vicuña Ardohain. Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar, pero cuando empecé fue como explotar por dentro."

El dolor por la muerte de Blanca sigue presente en la vida de Pampita, pero ella ha encontrado la fuerza para seguir adelante y honrar la memoria de su hija.