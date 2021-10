El dólar avanza a paso firme y la venta del BROU se ofrece a $ 45

En el acumulado de octubre, el dólar mayorista se fortaleció 2% respecto a la última operación de setiembre ($ 42,94).

Por otro lado, el Banco Central (BCU) licitó letras de regulación monetaria (LRM) a 90 días. Las LRM son instrumento de deuda que emite la autoridad monetaria para retirar pesos del mercado. El BCU licitó este miércoles $ 3.000 millones, recibió una demanda por $ 2.806 millones, de los cuales aceptó $ 2.456 millones a una tasa de interés de 6,59%.

Ese manejo de la política monetaria fue cuestionado por el economista Javier de Haedo. "A pesar de que la decisión del Directorio del BCU fue muy clara en cuanto a no aceptar la recomendación de los servicios (técnicos) y solo subir la TPM (Tasa de Política Monetaria) en 0,25%, las tasas de corte de las LRM más cortas parecen ignorar esa decisión y suben considerablemente más", cuestionó en su cuenta de Twitter.

Su colega Aldo Lema relativizó esas críticas. "El alza de las tasas en moneda nacional y los empinamientos de las curvas de rendimiento han sido fenómenos generalizados en América Latina durante los últimos meses y las últimas semanas", respondió ante el posteo de De Haedo.

El dólar en Brasil, mercado de referencia para Uruguay, el dólar operó con una baja de 0,4% y se negociaba a 5,5 reales por billete verde, un contexto donde la bolsa brasileña también se movía al alza (+1,2%).

En Argentina, el dólar blue cotizó este miércoles en 182 pesos argentinos para la compra y 185 para la venta. El billete se mantiene en esos valores desde ayer, cuando registró un leve incremento de 50 centavos, con lo cual la brecha respecto al tipo de cambio mayorista se mantiene en casi 87%. En la plaza oficial, el mayorista cerró la jornada en 99,12 pesos, marcando un avance de tres centavos respecto al cierre anterior, manteniendo así el ritmo de devaluación diaria que el Banco Central (BCRA) ha estado convalidando durante los últimos meses, en línea con la estrategia del gobierno argentino para contener la inflación.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría comenzar a reducir los estímulos implementados a partir de la crisis económica desatada por la pandemia a mediados de noviembre, según se desprende de las actas (minutas) de la última reunión que mantuvieron los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

No obstante, los banqueros centrales siguen divididos sobre el grado de amenaza que supone la inflación y la rapidez con la que podrían tener que subir las tasas de interés.

"En la reunión no se tomó ninguna decisión sobre la moderación de las compras de activos, pero los participantes consideraron en general que, siempre que la recuperación económica se mantenga en la senda correcta, sería apropiado un proceso de reducción gradual que concluya a mediados del próximo año", se puede leer en las actas publicadas este miércoles.

Los miembros de la Fed debatieron la posibilidad de reducir las compras de bonos del Tesoro de a US$ 10.000 millones al mes y de los valores respaldados por hipotecas en US$ 5.000 millones al mes, pero varios directivos preferían recortes más rápidos. Actualmente la Fed está comprando alrededor de US$ 120.000 millones de bonos mensuales, entre ambos instrumentos. De esta forma, ese número se iría recortando de a US$ 15.000 millones mes a mes. Si la decisión de empezar a reducir las compras tiene lugar en la reunión de política monetaria del 2 y 3 de noviembre, según las actas, el proceso podría comenzar a mediados del mes o a mitad de diciembre.

Con El Cronista-RIPE