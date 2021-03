El dólar avanzó otro escalón, en los cambios se ofrece a $ 46,35 para la venta, y el BCU vendió US$ 8 millones en futuros

Aunque moderó su ritmo de apreciación respecto a los días previos, el dólar volvió a fortalecerse frente al peso uruguayo en la operativa de este miércoles y en algunas pantallas de cambios privados se ofrecía a $ 46,35 en la punta vendedora.

En el promedio de las transacciones del mercado mayorista, el dólar quedó a $ 46,64, esto es un 0,16% por encima del martes. Así, el billete verde avanzó 3,4% frente al peso uruguayo en lo que va de marzo y 5,4% desde el cierre del año pasado. El tipo de cambio estuvo calmo en enero, pero desde febrero inició una racha alcista y todavía no encuentra su techo.

Un dato que sobresalió en la operativa de este miércoles fueron tres ventas de dólares a futuro y forward que realizó el Banco Central (BCU). La autoridad monetaria vendió US$ 2 millones para un contrato a futuro con vencimiento el 26 de marzo y otro por US$ 4 millones para el 4 de abril. También se registró una operación por dólar forward con vencimiento el 26 de marzo por US$ 2 millones. Este tipo de operaciones suelen darse cuando algún agente económico quiere reducir su exposición al tipo de cambio en momentos donde hay turbulencia en los mercados como ocurre actualmente.

En la pizarra el público del BROU, el dólar avanzó cinco centésimos a $ 43,40 para la compra y $ 45,80 para la venta. En algunos cambios privados, la punta vendedora se ofrecía hasta 55 centésimos por arriba del banco oficial, a $ 46,35.

La región

En Brasil, el dólar avanzó 0,3% y el real se negociaba a 5,79 unidades por billete verde, mientras que en Argentina el dólar blue o paralelo se mantuvo estable en 144 pesos argentinos; el mayorista avanzó 9 centavos, a 90, pesos. Según fuentes del mercado argentino, en la rueda del martes el BCRA compró US$ 50 millones en el mercado de cambios. De esta forma, la entidad habría acumulado cerca de US$ 710 millones en lo que va de marzo, superando las compras de febrero, que totalizaron en US$ 634 millones.

El monto acumulado en lo que va de este mes, en apenas seis ruedas, sería el tercer mejor registro desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández, superado solo por los saldos de diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando las compras del BCRA totalizaron US$ 1.121 millones y US$ 783 millones, respectivamente.

Por su parte, en Chile pese a llegar a un máximo de 743 pesos chilenos durante la jornada, el tipo de cambio culminó la sesión a la baja (a 735 unidades) evitando de esta forma llegar a su máximo nivel del año. El dollar index, referencia que mide a la moneda norteamericana frente a sus pares globales- sube 0,41%. Una muestra que refleja el movimiento del peso chileno es que junto al peso colombiano fueron las únicas monedas emergentes que le ganaron terreno al dólar en la jornada.

A nivel internacional, las tasas de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a niveles de 1,6%, situación que golpea a la renta variable en ese país, con los futuros de los índices bursátiles registrando caídas, ya que los inversionistas están optando por activos con menor riesgo.

Con El Cronista y Diario Financiero-RIPE