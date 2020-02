El Banco Central no intervino en el mercado spot en los últimos tres días e igualmente el dólar cerró su tercera semana consecutiva al alza y acumula una suba de 1,5% en lo que va de 2020. Tras dos semanas en las que el BCU había intervenido fuerte la mayoría de los días para mantener el precio del dólar (con la compra de US$ 180 millones), esta semana solo compró lunes y martes por unos US$ 32,5 millones.

Este viernes el dólar se negoció en promedio a $ 37,916, perdió casi 20 céntimos y registró una caída de 0,36% respecto al cierre del jueves cuando, en promedio, había operado por arriba de $ 38. Este viernes se operaron apenas US$ 16,1 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

A nivel internacional el dólar mantiene una racha al alza y el Banco Central venía sosteniendo el billete verde en Uruguay por una presión a la baja que había existido en los últimos días. Al ser un mercado chico, Uruguay está expuesto a que operaciones grandes muevan la aguja.

En pizarra al público del Banco de la República (BROU), el dólar operó 10 céntimos por debajo y cerró en $ 37,15 a la compra y $ 38,65 a la venta. En cambios privados la venta estuvo alrededor de los 38,90.

Tras varios días yendo a contracorriente y sostenido por el Banco Central, el billete verde comienza a acompasarse con la tendencia de la región donde el dólar también mantiene una racha al alza en los últimos días. Tras llegar a mínimos históricos en la semana, el real volvió a apreciarse frente al dólar este viernes y la moneda norteamericana también cayó en Chile mientras que subió en Argentina.