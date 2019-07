El dólar comenzó la jornada al alza tras la fuerte baja del miércoles

El dólar cotizaba al alza este jueves en el mercado local tras una racha negativa de cinco días. En la pizarra del Banco República (BROU) la divisa se negociaba este mediodía a $ 33,25 para la compra y $ 34,75 para la venta, 15 centésimos arriba del cierre del miércoles.

Por su parte, en las pantallas de los cambios privados en dólar cotizaba a $ 33 para la compra y $ 35 para la venta.

El dólar se derrumbó en los últimos cinco días y se anotó un descenso de 3,86%. Así la divisa se negoció el miércoles a $33,83 en el promedio interbancario y dejó atrás la franja de los $ 35 en la que se había mantenido desde fines de abril.

El recorte de tasas anunciado por la Reserva Federal y los ruidos que genera la guerra comercial entre China y Estados Unidos son factores que han jugado a favor del debilitamiento del dólar durante los últimos días.

También es un contexto propicio para que capitales provenientes de Estados Unidos y Europa comiencen a moverse nuevamente hacia los países emergentes, y la plaza financiera local no es ajena a ello. A esto se suma el anuncio de inversión realizado por UPM para la segunda planta de celulosa que también tuvo impacto en el mercado de cambio.

El presidente del BCU Alberto Graña afirmó el miércoles en rueda de prensa que Uruguay está registrando ingresos de fondos desde el exterior. “Ya tenemos indicios de que está ocurriendo. (…) Eso implica presión a la baja en el tipo de cambio”, afirmó.

Con ese escenario el Banco Central (BCU) reapareció el miércoles en el mercado de cambio e intervino de forma directa con compras contado por US$ 4 millones en el mercado spot y compras a futuro por US$ 12 millones. La autoridad monetaria evitó que la caída (de 1,62%) fuera más pronunciada, y envió un mensaje de que no está dispuesto a convalidar un valor más bajo para el tipo de cambio.

“No nos sentimos cómodos con saltos bruscos al alza y caídas bruscas del tipo de cambio. Lo que se verificó hoy fue una caída fuerte del tipo de cambio que nos parece de una velocidad y una brusquedad que no es adecuada”, dijo el jerarca.

En Argentina

Por otra parte, en Argentina el dólar volvió a arrancarla rueda envalentonado por la demanda de los inversores, jugadores que buscan refugio ante el nerviosismo que genera en el mercado la cercanía de la definición de las PASO.

El tipo de cambio subía casi 30 centavos poco después de la apertura, es decir que rondaba los 43,16 pesos, según los operadores, principalmente por el componente local, ya que si bien las monedas de la región también pierden, el motor de las compras tiene más que ver con una búsqueda de refugio.

La calificadora de riesgos Moody's dijo el miércoles que la posibilidad de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, fracase en su intento de ser reelecto en los comicios de octubre podría dificultar el acceso a los mercados de capitales para el país sudamericano y forzar una reestructuración de deuda.

Las elecciones tendrán una definición cabeza a cabeza entre el actual mandatario neoliberal y el opositor de centroizquierda Alberto Fernández, que solo se definirá en un muy reñido balotaje en noviembre, de acuerdo con recientes datos de seis sondeos.

(Con información de El Cronista y Reuters)