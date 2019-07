¿Por qué Ancap pudo mantener las tarifas de los combustibles?

“La buena noticia es que a pesar de que el crudo en el mercado ha tenido un incremento significativo, no hay necesidad de ajustar las tarifas”, anunció la presidenta de Ancap Marta Jara este miércoles durante una presentación donde se dieron detalles sobre los nuevos instrumentos de gestión de riesgos que tomó la empresa para reducir su exposición a la evolución del tipo de cambio y la cotización del petróleo en los mercados.

Además, dado la proyección que maneja el ente -que ya tiene gran parte de las compras de crudo con un precio definido para el segundo semestre-, todo parece indicar que no habrá cambios en las tarifas en lo que resta de este semestre. Jara no quiso aventurar esa previsión hasta tanto no tenga cerrado el balance del primer semestre y se termine de definir a qué precios se pagará un volumen de crudo por 1,5 millones de barriles que todavía no fue cerrado para el plan de compras de 2019.

En la conferencia, el ente petrolero presentó detalles de la puesta en práctica de un nuevo marco normativo que permitió desarrollar y ejecutar nuevas medidas de exposición a sus dos principales variable (el crudo y el dólar) con el apoyo del Poder Ejecutivo y el Banco Central. El objetivo implícito es contar con certidumbre tanto en las tarifas al público como del resultado operativo de la empresa, limitando su exposición a pérdidas y maximizando una potencial baja en los costos del mercado.

En ese sentido, el gerente general del Ancap, Ignacio Horvath, dio detalles de una nueva modalidad de compra de crudo con entrega diferida con un precio ya definido, y, por otra parte, el acceso a nuevos instrumentos para contratos de call y swap.

De acuerdo a las autoridades de la empresa, con las medidas adoptadas, la empresa pudo reducir en US$ 14,3 millones el costo del crudo respecto al mercado y lograr una mayor certidumbre para el manejo de las tarifas para el semestre julio-diciembre.

El ente argumenta que ahora tiene un “nivel manejable” para tolerar una mayor cotización del crudo respecto a lo proyectado a principios de año. En enero, Ancap había definido su paramétrica con un tipo de cambio promedio a $ 33,60 y un crudo Brent a US$ 54,5. Este miércoles el crudo cerró a US$ 63. El 70% de la paramétrica de costos del ente depende de esas dos variables.

Un aumento de US$ 1 del barril Brent -sobre su paramétrica- tiene un impacto negativo para el ente de US$ 16 millones, mientras que una suba del tipo de cambio en $ 1 le afecta en US$ 26 millones. La refinería de La Teja procesa anualmente unos 16 millones de barriles por año.

Jara dijo que se continuará monitoreando junto al Poder Ejecutivo sobre las tarifas, y no descartó que puedan revisarse en lo que queda de este semestre.

Nueva estrategia, menor riesgo

En términos generales, Ancap compraba cargamentos de crudo que luego pagaba de acuerdo al promedio del valor Brent en el mes de entrega. En cambio, la compra diferida consiste en cerrar la compra de cargamentos a “precios bajos” y luego acordar su entrega para meses posteriores sin tener en cuenta el precio spot de ese momento.

Horvath explicó que el ente realizó esta operación en enero (con un crudo por debajo de los US$ 60) para entregas en marzo y abril, meses donde el valor del crudo estuvo en el eje de US$ 70 por barril. Ancap repitió esta operación en julio para descargas en agosto y setiembre.

Otra de las medidas que aplicó Ancap, fue una cobertura call, un seguro que limita las posibles pérdidas, pero permite capitalizar escenarios favorables. Como consecuencia de la alta volatilidad del mes de junio, Ancap decidió contratar un call a través del Banco Mundial (que actuó como su agente) en el mercado internacional. Fue así que se apeló a esa herramienta para adquirir 1,75 millones de barriles de crudo cuyo precio se fijará en julio, mes de entrega. Este tipo de cobertura es un seguro que tiene un costo, que depende del período y del precio límite acordado (strike). Para contratar ese instrumento se paga una prima. Ancap hizo uso de un precio de ejecución (strike) del call a US$ 63 para el Brent, con un costo (prima) de US$ 1,99 por barril. El ente pudo utilizar esta herramientas, gracias a un decreto que aprobó el Poder Ejecutivo en marzo de 2019.

El otro instrumento que utilizó el ente petrolero, fue un swap de monedas, que permite una gestión del riesgo a la evolución del tipo de cambio fijando un tipo de cambio a futuro. Esta operación se realiza desde 2017 con el BCU.

El ente firmó en julio de este año dos nuevo contratos: uno de compraventa de dólares a futuro con entrega, y otro contrato por compensación de diferencia respecto a los futuros que se liquida mensualmente. Ambos contratos son por US$ 180 millones y en 6 cuotas iguales y consecutivas.

En un cuadro, Ancap graficó que si no hubiese contado con cobertura en el semestre enero-junio habría cerrado con un desvió de US$ 116 millones sobre su paramétrica, lo cual habría hecho muy complejo dejar sin cambios las tarifas para el período julio-diciembre. Sin embargo, como logró mitigar esta diferencia en US$ 35 millones.

A esto hay que sumarle, que el ente solo ejecutó US$ 3 de los US$ 30 millones que había destinado para el primer semestre para la contratación de seguros, que solo se aplicó para un embarque por 1,5 millones de barriles. Otro factor que jugó a favor del ente fue una incidencia positiva de los stock de crudo del cierre del año pasado por unos US$ 35 millones, que se arrastró para este semestre.

El ente había cerrado el ejercicio 2018 con una ganancia de US$ 88 millones.