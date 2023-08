El dolor de Washington Aguerre porque lo llamarón Ruglio y Bengoechea para su vuelta, pero arregló De Amores

El exarquero de Peñarol, Washington Aguerre, habló este lunes sobre su situación en Querétaro de México, en el que llegó a ser capitán, pero ahora se debió volver.

El futbolista de 30 años, retornó del fútbol mexicano y sostuvo que hubo una llamada de Peñarol para su regreso.

"Llegué este domingo a Uruguay y estoy disfrutando de la familia en Artigas. Estoy viendo mi futuro ahora que tengo el pase en mi poder", dijo el golero en el programa "100% Deporte" de Sport 890.

También sostuvo que una de las posibilidades es volver a Cerro Largo "porque he hablado con (el presidente) Ernesto Dehl. Le agradecí el cariño que me tiene y el de la gente de Cerro Largo".

Aguerre admitió que a su vez, lo habían llamado de Peñarol.

"Me llamaron (el director deportivo de Peñarol, Pablo) Bengoechea y (el presidente, Ignacio) Ruglio. Me llamaron los dos y me dijeron que estaba muy encaminada mi llegada al club. Yo les dije que sí, que estaba dispuesto a rescindir mi contrato con Querétaro y que estaba dispuesto a venir. Ellos me dijeron que me esperaban, que eso se podía resolver en unos días. Y bueno, de un día para el otro, me enteré que arregló (Guillermo) De Amores".

Dante Fernández/FocoUy

Washington Aguerre habló de su situación en México

Y añadió: "Ellos me llamaron y me dijeron que era la opción número 1 para el arco de Peñarol. Me dijeron que en la semana hablaríamos, pero después de ahí, no me llamaron más. Estaba contento con la llamada, pero bueno, todos sabemos cómo es Peñarol, todos los períodos de pases hay muchos nombres. Además, no es la primera vez que me llaman. El año pasado también me llamaron, me dijeron lo mismo, pero al final no se dio".

"Me dolió un poco, porque estaba muy ilusionado de volver al equipo de mis amores, pero bueno, por algo pasan las cosas", dijo Aguerre.

De esa manera, no se pudo dar su regreso a los carboneros.

Respecto a su anterior club, Querétaro de México, el arquero sostuvo que estuvo "10 meses sin jugar y seis sin cobrar. Bancaba lo más que podía. Mis compañeros estaban al tanto. Iba a cada entrenamiento a dar todo como si fuera jugar pero salía de ahí y me iba muy triste".