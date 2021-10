El efecto secundario de los jugadores de Peñarol en la selección: sin fútbol, sin ritmo

La citación para la selección nacional es una de las gratificaciones más grandes que tiene un futbolista uruguayo.

Es haber llegado al destino tan buscado desde que comenzó su carrera siendo un niño en baby fútbol y luego de tantas y tantas tardes de esfuerzo en esa época y de muchos partidos y entrenamientos ya como profesional a medida que ha ido creciendo.

No hay un jugador que haya llegado a vestir la celeste que no lo cuente con orgullo, que no se haya guardado la primera camiseta con la que debutó.

Sin embargo, hay situaciones que es dan en determinados momentos que pueden terminar siendo contraproducentes en la producción de esos mismos futbolistas.

Porque existen instantes o situaciones de máxima tensión o de escasa participación que en muchas ocasiones puede repercutir en el rendimiento de estos cuando les toca volver a sus equipos.

Facundo Torres haciendo físico con la selección uruguaya

Si se toma como ejemplo esta triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en la que Uruguay consiguió solo un punto de los nueve en juego y, además, salió de la zona directa de clasificación, los futbolistas que llegaron desde Europa hicieron un esfuerzo tremendo, viajando hasta Montevideo primero, luego yendo a Buenos Aires, regresar a la capital uruguaya, viajar a Manaos a 5.000 kilómetros y con un vuelo de cinco horas de ida y otras tantas de regreso, para luego retornar al viejo continente. Y entre medio, debieron jugar tres partidos.

Pero también para los jugadores del medio local hay efectos secundarios de esta citación a la celeste.

Por citar los tres futbolistas que el Maestro Óscar Tabárez citó de Peñarol, estuvieron dos semanas con el grupo seleccionado y casi ni jugaron.

Giovanni González disputó solo 18 minutos de los 270 que componen los tres encuentros, ingresando ante Argentina.

Por su parte, Facundo Torres jugó los últimos 26 minutos contra Brasil, en tanto que el Canario Águstín Álvarez Martínez no entró en ninguno de los tres compromisos.

El efecto negativo que puede jugar, en este caso, el hecho de haber estado dos semanas con la selección, se puede proyectar a cuando deban volver a Peñarol para el partido ante Deportivo Maldonado de este domingo a la hora 15.30 por la fecha 6 del Torneo Clausura.

Agustín Álvarez Martínez y Luis Suárez con la selección uruguaya

Porque mientras entrenaron con el grupo celeste, para cada uno de los tres encuentros, hicieron alrededor de 70 minutos de fútbol en la práctica que definía cada equipo titular ante Colombia, Argentina y Brasil.

A eso hay que sumarle el trabajo que no se pierde que es el de gimnasio, la parte física y el fútbol en espacios reducidos, pero claramente en estos días con la celeste, casi sin jugar, el regreso de los tres futbolistas no será del todo bueno para Peñarol, más allá de que siempre mandan los resultados y si el Canario convierte tres goles ante los fernandinos, todos se habrán olvidado de que no llega en las mejores condiciones.

Pero además del aspecto futbolístico -que, sin dudas, es el principal- juegan otros como la parte emocional.

Eduardo Arismendi, preparador físico que trabajó entre otros equipos en Nacional y en Peñarol, habló con Referí respecto a este tema.

“El tema principal a enfocar cuando vuelven los jugadores de la selección a los equipos, es el de las compensaciones, compensar la competencia de ese futbolista que no jugó en la selección, y también existe el problema del estado emocional. No es lo mismo que entrene cuatro contra cuatro en una práctica, que la parte emotiva de jugar con la selección. El regreso muchas veces es un golpe anímico importante”, explicó Arismendi.

Y añadió: “El tema es cómo pudieron compensar los preparadores físicos esa deficiencia. Por ejemplo, cuando ahora vuelva (Facundo) Torres a Peñarol, los profes tienen que ver cómo lo compensan después de partidos en los que casi no jugó. Es dificilísimo porque es gente joven y en ellos influye mucho, no es lo mismo que trabajar con un jugador experiente”.

Eduardo Arismendi

Eduardo Arismendi fue preparador físico de varios equipos uruguayos, entre ellos, Nacional y Peñarol

Si bien los futbolistas jóvenes se recuperan más fácilmente, los preparadores físicos de Peñarol en este caso, Alejandro Martínez y Pablo Placeres, “son fundamentales para ver qué trabajo hacen con ellos al regreso para seguir aumentando la capacidad física. Al casi no jugar, no tuvieron ningún desgaste físico. A su vez, (el preparador físico de la selección) José (Herrera) debe mantener contactos con sus colegas no solo de Peñarol, sino de todos los equipos y les informará qué hicieron en estas dos semanas. Pero hay que ver cómo los recupera cada profe”.

Para Arismendi, “depende de la planificación en la que afecta bastante por la edad de los futbolistas. Segundo, por un sistema de evolución que van teniendo, porque Álvarez Martínez en setiembre acá me encantó, le puso velocidad que es lo que falta hoy y si hoy no tenés velocidad, estás en el horno”.

También y en este caso, como positivo, “existe la motivación de esos jugadores jóvenes que es fuerte, porque se ven entrenando con Cavani, Suárez y compañía”.

“Estoy convencido que la falta de fútbol (que tuvieron los jugadores aurinegros en estas dos semanas) afecta, pero se puede compensar muy bien con gente muy capacitada. Ahora hay que recuperarlos sin cargarlos y tras un desgaste motivacional muy negativo por los resultados que recibió Uruguay”, indicó.

Para Arismendi, “no hay mejor entrenamiento que el fútbol, lo demás es complemento o mejorar capacidad o determinada técnica. Fuerza, arranque, velocidad, resistencia, todas las capacidades físicas se viven en un partido”.