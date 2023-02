El emotivo mensaje de Alejandro Sanz para Shakira en su cumpleaños: "Te celebro y te quiero"

La cantante colombiana Shakira cumple 46 años este jueves, por lo que recibió mensajes y buenos deseos por parte de amigos, colegas y seguidores.

Uno de los mensajes que causó mayor revuelo en las redes sociales fue el del cantante español Alejandro Sanz, que publicó un recuerdo junto a la barranquillera en la mañana del 2 de febrero.

En sus cuentas de Twitter e Instagram compartió un video de su participación en el icónico programa estadounidense Saturday Night Live en 2006 en el que interpretaron juntos La Tortura, el tema en el que colaboraron en 2005 para su disco Fijación oral vol. 1 y con el que se llevaron un Grammy Latino a Canción del Año.

Además, Sanz agregó un emotivo mensaje para la cantante colombiana en su cumpleaños.

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️

"Shakira sigue con paso firme su camino hacia las cumbres de las figuras del pop de la mano del artista madrileño que tuvo que hacer un paréntesis en las labores de composición y grabación que realiza d e su nuevo proyecto discográfico para viajar hasta Nueva York", había publicado luego del programa el sitio de Los 40 Principales.

La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz lleva más de 20 años, y también las especulaciones de sus fanáticos y seguidores sobre la química entre los artistas.

Se trata del primer cumpleaños, después de 12 consecutivos, que no compartió con su expareja Gerard Piqué con quien coincidentemente nacieron el mismo día, con 10 años de diferencia.

Después de que la barranquillera lanzara a comienzos del año su Bzrp Music Session 53 junto al productor argentino Bizarrap, en la que se refirió directamente a su separación del futbolista, Sanz publicó un tweet con una frase de La Tortura que esperanzó a sus seguidores: "De lunes a viernes tienes mi amor"

De lunes a viernes tienes mi amor… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 16, 2023

El pasado 18 de diciembre, en el cumpleaños del español, Shakira también le dedicó un mensaje en redes sociales

Además, cuando dio su primera entrevista tras la separación a la revista Elle habló sobre el apoyo de sus amigos y colegas de la industria.

“Si has hecho las cosas bien, encontrarás esa mano amiga. La amistad, dicen, es la forma más pura de amor, y quizás la más duradera. Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente".

Shakira contó que se encontró con el apoyo y el acompañamiento de colegas de la industria musical como Will.i.am, Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz. "Se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano”.