El emotivo mensaje de Pablo López al perderse la final Intercontinental

El zaguero de Peñarol Pablo López se perderá la final por la primera Copa Intercontinental sub 20 de la historia que el equipo juvenil aurinegro disputará este domingo contra Benfica en el Estadio Centenario a la hora 16.30.

López, figura defensiva del equipo campeón de la Copa Libertadores sub 20 en febrero de este año en Quito, sufrió una lesión muscular el miércoles de la semana pasada en un amistoso disputado en Buenos Aires contra Lanús.

Los estudios practicados revelaron el lunes un desgarro que lo marginarán del trascendente partido.

Según pudo saber Referí, la lesión no se dio en la misma zona del desgarro que tuvo hace un par de meses y del cual llegó con lo justo a la final de la Tercera, que se disputó contra Nacional en Florida. En ese partido López entró a jugar como lateral izquierdo y tuvo un buen rendimiento a pesar de que el tricolor fue superior y se impuso 2 a 0.

López, de 20 años, es hijo del dirigente sindical Joselo López, y este año fue ascendido al primer equipo por Mauricio Larriera. Fue suplente en la Supercopa Uruguaya ante Plaza Colonia y debutó el 26 de junio contra Liverpool por el Torneo Intermedio sustituyendo a Ramón Arias por lesión. Luego estuvo en otros tres partidos en el banco de suplentes sin ingresar.

Golpeado por la lesión y por perderse la final, López posteó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram (@pabloo_lopez06) y en Twitter (@PabloLo02) en la que alentó y expresó la confianza que le tiene a sus compañeros de plantel.

"Hoy lo que siento por un lado es tristeza y amargura por perderme esta final por la que tanto me ilusioné y soñé poder jugar, por la que mi familia y yo nos creamos una gran expectativa. Pero por otro, la tranquilidad de saber que tengo unos leones a mi lado que no me han dejado caer nunca y van a dejar la vida en cada pelota como lo hubiese hecho yo para poder lograr ese objetivo que todos los peñarolenses queremos. Gracias a todos los que se tomaron un tiempo para mandarme un mensaje de aliento en este difícil momento. EL DOMINGO CUESTE LO QUE CUESTE 💛🖤"