"¡Qué cuadro podemos armar!”: El representante que si fuera presidente de Peñarol traería a sus jugadores para ganar la Libertadores

El empresario Edgardo “Chino” Lasalvia, reconocido hincha de Peñarol, dijo que se si fuera presidente del club traería a todos los futbolistas que representa para intentar ganar la Copa Libertadores de América.

Consultado por le gustaría ser presidente de Peñarol en algún momento, dijo: “Nunca me lo pregunté, buena pregunta”, en declaraciones a Último al arco de Sport 890.

@Chino14carbone

Lasalvia con Fede Valverde y Jona Rodríguez

“Si fuera presidente de Peñarol te juro que traigo a todos mis jugadores que pueda para salir campeones de América y que mis hijos den la vuelta conmigo”

Consultado sobre a qué jugador llamaría primero, dijo: “Al Fede Valverde”.

Leonardo Carreño

Nahitan Nandez en Peñarol

“Olvidate… Fede, Nahitan (Nandez)… ¡Qué cuadro podemos armar! Brian (Rodríguez) Jona (Rodríguez)”, agregó.

Carlos Pazos

Brian Rodríguez en Peñarol

“Ay, no me hagas soñar, qué locura. Mirá lo que me está pasando en la cabeza”, agregó el empresario, quien dijo que lo más lindo que le pasó en el fútbol fue haber festejado con sus hijos el reciente título de Uruguay campeón del mundo sub 20.

“Lo más lindo que me pasó fue abrazarme con mis hijos siendo campeones del mundo con la sub 20. Mis hijos llorando y diciéndome ‘papito somos campeones’. Eso es lo más sano que hay, ellos no saben de plata, de dólares, de intereses”.