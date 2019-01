El encuentro entre el nieto de un liberador y un sobreviviente de un campo de concentración

"Isaac, entiendo que usted es sobreviviente del campo de Bergen-Belsen", le dijo el embajador británico en Uruguay Ian Duddy a Isaac Borojovich, un judío que logró sobrevivir a ese campo de concentración, el 13 de noviembre durante la conmemoración del 80º aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, que recuerda los atentados en serie contra ciudadanos de origen judío perpetrados en 1938 por el régimen nazi en Alemania. "Quería contarle que mi abuelo materno fue uno de los liberadores de ese campo", continuó el embajador.

Al ver que Borojovich fue invitado a encender una de las velas recordatorias de lo sucedido, Duddy enseguida recordó la historia de su abuelo: un soldado británico que había ingresado en Bergen-Belsen para liberarlo del poder alemán en abril de 1945, y decidió saludar al sobreviviente.

"Él (su abuelo) no hablaba mucho de su experiencia, pero yo sé que realmente lo marcó. Mi abuelo era muy introvertido y no hablaba mucho pero me consta que le afectó mucho ver cómo seres humanos pueden tratar a otros seres humanos de esa forma. Así que para mí fue emocionante reunirme con Isaac y poder decirle que mi abuelo fue uno de los primeros de su grupo que entró a liberar Bergen-Belsen donde también él estuvo", contó el diplomático en una entrevista con el Semanario Hebreo.

El embajador británico, de ascendencia judía, conoció la historia de su abuelo -que falleció de cáncer hace 20 años- por medio de su abuela que aún vive, de 97 años. "Yo era por supuesto mucho más joven cuando falleció mi abuelo y no era plenamente consciente del tema. Pero ahora tomo más conciencia al respecto y puedo también entender su estilo, el hecho que no quería hablar mucho de cosas tan duras", explicó.

Duddy aseguró que para él "fue emocionante conocer a Isaac" a quien se acercó a saludarlo, le contó la historia de su abuelo y se tomaron una foto que captura no solo el presente en tierras uruguayas sino que retrocede un siglo para recordar la liberación de un campo que tuvo alrededor de 95.000 detenidos judíos y entre 30.000 a 50.000 muertos.

"A través de Isaac recuerdo a mi abuelo y su lucha, porque mi abuelo luchó, no solamente en Europa, sino también en el norte de África en el Día D en la playa de Normandía", dijo al semanario. Dos hermanos de su abuelo perdieron la vida en esa operación militar que culminó con la liberación de los territorios de la Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi.

Una foto del abuelo del embajador entrando al campo de concentración hablando con un sobreviviente y otra con soldados detenidos por las fuerzas británicas. Esas dos imágenes que Duddy miró junto su abuela, bastaron gráficamente para ilustrar todos los cuentos que ella aún recuerda.

Para el diplomático, a su abuelo le costaba contar estas historias porque "en los años 40 y 50 creo era muy difícil admitir el trauma", a diferencia de la actualidad donde "es más fácil que un hombre hable de cosas que le afectan y admitir el tema de la depresión y el sufrimiento mental".

Su abuela nació en Tel Aviv y vivió allí hasta los 8 años de edad mientras el mandato británico ejercía su poder en Palestina.

Duddy ya había tenido en Inglaterra la posibilidad de saludar a otros sobrevivientes. Dentro del Servicio Exterior británico trabajó en la Dirección Europea como encargado de asuntos alemanes. "Una cosa que tuvimos pendiente en 2000/2001 fue el tema de la restitución de algunos sobrevivientes que después de la guerra vivieron en Inglaterra", dijo.

Aunque su mamá es judía, admite que no es "para nada religioso". En Uruguay, le llamó la atención "ver una comunidad judía tan activa y abierta" y contó que en la festividad judía de Iom Kipur, lo invitaron a participar en un panel para que exponga sobre la diversidad sexual.

"A mí me tocó el tema de los derechos LGBT dado que soy el primer embajador británico gay en Uruguay. Tengo que admitir que temía entrar allí ese día para contar la historia. Pero me trataron con muy buena onda, fueron muy abiertos, también gente mayor. A veces uno tiene un estereotipo que la gente mayor es más conservadora, pero no fue así. La verdad es que todo el evento salió muy bien y me gustó participar en ese panel con los otros panelistas", culminó.