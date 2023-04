El ex presidente de Kosovo, Hashim Thaci, se declaró inocente en el juicio que se le sigue por crímenes de guerra

El ex presidente de Kosovo, Hashim Thaci, se declaró inocente de 10 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el juicio que se le sigue junto a otros dos co-acusados en el Tribunal Especial para Kosovo en La Haya.

Los cargos contra Thaci y sus colaboradores son por matar a más de 100 personas, desapariciones forzadas y otras atrocidades cometidas durante la guerra contra Serbia que se desarrolló entre 1998 y 1999 y en la que murieron más de 10.000 personas.

Thaci, que es considerado un héroe en Kosovo, fue uno de los fundadores del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), creado a principios de 1990 como un grupo militante de albaneses étnicos que promovía la lucha por independizarse de Serbia y en consecuencia atacaba a la minoría étnica serbia de la región.

Cuando Kosovo declaró su independencia en 2008, Thaci se convirtió en su primer ministro y luego en presidente, pero renunció en 2020 para enfrentar los cargos por los que se lo juzga en La Haya.

Las víctimas del ELK y los grupos de Derechos Humanos esperan que su juicio en el tribunal especial revele lo que les sucedió a algunos de los miles que desaparecieron durante el conflicto de Kosovo.

Según la acusación del tribunal, los crímenes tuvieron lugar en más de cien lugares en Kosovo y en el norte de Albania, donde presuntamente se detuvo y maltrató o asesinó a civiles serbios.

El juicio comenzó con las declaraciones iniciales de la fiscalía. Los jueces también escucharán a los abogados defensores y a un representante del consejo de víctimas de la guerra de Kosovo.

Thaci está siendo juzgado junto con el ex presidente del parlamento de Kosovo, Kadri Veseli, el ex portavoz del ELK Jakup Krasniqi y el ex comandante del ELK Rexhep Selimi.

Los cuatro coacusados, que estuvieron estrechamente asociados durante y después de la guerra, niegan haber actuado mal.

"Entiendo la acusación y no soy culpable en absoluto", dijo Thaci en el juicio.

El movimiento de independencia en Kosovo comenzó después de la decisión del presidente serbio Slobodan Milosevic, en 1989, de despojar a la provincia de su estatus de autogobierno.

Las tensiones llevaron a una guerra a gran escala en 1998 que sólo terminó después de que una campaña de intensos bombardeos aéreos de la OTAN contra Serbia hiciera que sus fuerzas abandonaran la provincia.

Kosovo declaró su independencia unilateralmente en 2008 y fue reconocido por 99 de los 193 estados miembros de la ONU, pero no por Serbia.

En el primer caso que juzgaron, las Salas Especializadas de Kosovo condenaron en diciembre de 2022 a 26 años de prisión al comandante del ELK Salih Mustafa, quien estaba a cargo de una prisión donde se practicaba la tortura. La condena fue apelada por Mustafá y está en proceso de tratamiento.

Antes, en diciembre de 2007, el ex primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, fue juzgado dos veces y absuelto por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

(Con información de agencias)