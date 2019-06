El extraño "alejamiento" del diputado de la 711 que hará campaña por Casa Grande

El diputado Pablo González era uno de los pocos fieles que continuaban en la 711 tras la enorme sangría de dirigentes que sufrió la agrupación desde 2014. Integrante de la Dirección Nacional y delegado del sector ante la Mesa Política del Frente Amplio, González fue uno de los que más alzó la voz en los últimos años contra aquellos que abandonaron el barco cuando la tormenta se posó sobre el exvicepresidente Raúl Sendic. En 2016, ante el alejamiento de varios referentes de la 711, el legislador se descargó en su cuenta de Facebook publicando una caricatura con varias ratas abandonando un barco.

Pero ahora es González quien se distanció de la 711, según confirmaron a El Observador integrantes del sector. Hace unos dos meses dejó de concurrir a la Mesa Política –lo suplantó el dirigente Carlos Alejandro–, no integra ninguna de las listas que la 711 ya tiene en las calles de cara a las elecciones internas, y el pasado fin de semana estuvo participando de recorridas de Casa Grande, que tiene como flamante incorporación a su pareja Macarena Gelman .

Contactado por El Observador, González primero dijo que no se fue de la agrupación y que “simplemente” no está “participando de la campaña” por “diferentes visiones respecto a la estrategia”. El diputado reconoció que dejó de participar de la orgánica sectorial pero insistió en que eso no implica una renuncia, ya que de lo contrario “entregaría la banca en el Parlamento”. “Estoy convencido de que pertenecen a los sectores y no a las personas”, afirmó.

Entre los que participan de la campaña, en cambio, sí hablan de alejamiento, aunque ninguno quiso ahondar en los motivos de la ruptura. “Sobre el alejamiento de Pablo González que hable Pablo González”, dijo la diputada suplente Susana Andrade, quien añadió que “los hechos hablan por sí solos”.

El diputado Saúl Aristimuño, que encabeza la lista, expresó que González efectivamente “está alejado” de la agrupación pero que “no vale la pena” aclarar públicamente las razones, ya que responden a “asuntos internos”. “Hay cosas confusas además”, añadió el legislador.

Luego de que El Observador consultara a varios integrantes de la 711, González volvió a comunicarse para dar su versión. “Me llamó Saúl (Aristimuño) y quería aclarar las cosas”, aseguró el diputado, y explicó que decidió “acompañar” en la campaña a su pareja Macarena Gelman, que renunció a su banca para integrar las filas de Casa Grande.

“La voy a apoyar a ella. Se lo comuniqué a mis compañeros y entendieron que uno puede tomar esas decisiones”, señaló.

Sobre las visiones encontradas a las que se había referido en primera instancia, dijo que “por supuesto” no tomaría esa decisión de no haber “diferencias políticas”, pero insistió en que “esas son cosas que quedan en la interna”.

“No es por Sendic ni contra nadie. Me siento más cómodo así”, remarcó.

Antes del llamado de González, Aristimuño había dicho a El Observador que la relación de González con Gelman “no tenía nada que ver” con su alejamiento. Consultado nuevamente sobre estas contradicciones, el primero en la lista 711 dijo que González no les habló “nada” de “ese tema” cuando se alejó, y volvió a excusarse de brindar mayores explicaciones.

Aristimuño dijo estar en plena actividad electoral en Cardona y que “puede ser” que posteriormente brinden su versión. “En algún momento lo vamos a hacer, pero no sé si este es el momento. Es él el que tiene que dar las explicaciones. Quiero ver primero qué es lo que dice la nota y qué dice Pablo”, afirmó.

Fuentes de Casa Grande dijeron que si bien González participa de algunas actividades, no integra el sector, como sí lo hace Gelman.