Lista 711 responde al Frente Amplio: “Solo los milicos proscribieron candidatos"

El diputado Saúl Aristimuño, integrante de la lista 711 del Frente Amplio, dijo que la coalición gobernante “corre el riesgo de ser la primera fuerza política en proscribir a un candidato”, refiriéndose al caso del expresidente Raúl Sendic (líder de ese sector), que cuenta con la resistencia de varios sectores del oficialismo a que se presente como candidato al Senado en las próximas elecciones. “Solo los milicos lo hicieron en la dictadura”, dijo Carballo.

El diputado frenteamplista hizo esas declaraciones esta mañana en rueda de prensa en el Parlamento, en donde también se refirió al lapidario informe del Tribunal de Conducta Política (TCP) del partido de gobierno sobre el uso que hizo Leonardo de León de las tarjetas corporativas de ALUR cuando fue presidente de la empresa.

El dictamen de ese órgano concluyó que el hoy senador y compañero de Aristimuño en la 711 cometió "múltiples actos indebidos en perjuicio" de ALUR y "del interés y patrimonio públicos", entre otras consideraciones que reprobaron el accionar del político tanto al frente de la compañía como a la hora de responder las preguntas ante los integrantes del TCP.

A Aristimuño, sin embargo, le causó “muchísima tristeza” que el informe se filtrara a la prensa, tal como ocurrió el año pasado, cuando el TCP evaluó –en términos similares y también sobre el uso injustificado de tarjetas– el caso de Raúl Sendic durante su período al frente de Ancap.

“Es improcedente, se les va la mano y hacen consideraciones que ni siquiera la Justicia las tomó”, añadió.

“Se filtran nuevamente a la prensa, exponiendo a un compañero y su familia al escarnio público causando daños irreparables, cuando tenía que haberse mantenido en reserva y analizado en el ámbito que corresponde, que es en la interna del Frente Amplio”, dijo el diputado, quien no tuvo “ninguna duda” en definir que hay una “operación política” con el fin de hundir a su sector, esta vez "usando de chivo expiatorio" a De León.

Pero su crítica no se detuvo en ese punto. Dijo que no entendía cómo “un tribunal de un partido político pretende erigirse en el supremo tribunal divino que pase por encima de la decisiones de la Justicia (…) y también del Poder Legislativo, que lo absolvió no dando lugar a un juicio político por este tema”, sostuvo el legislador. “Es improcedente, se les va la mano y hacen consideraciones que ni siquiera la Justicia las tomó”, añadió.

Por último, el diputado se refirió al Plenario Nacional del 15 diciembre, que tratará otros casos cuestionados por el TCP sobre los cuales se tomarán sanciones o resoluciones, como la suerte electoral de Raúl Sendic.

“Apelaremos a la objetividad de los compañeros frenteamplistas y como fuerza discutiremos allí acataremos las decisiones que se tomen”, dijo, aunque anunció que el oficialismo corre "riesgo de fractura".

"Si seguimos así vamos rumbo al precipicio y estamos hipotecando la chance de un cuarto gobierno", concluyó.

*En una versión previa de esta nota informamos que las declaraciones habían sido hechas por el diputado Felipe Carballo, también integrante de la lista 711. A nuestros lectores y al diputado Carballo las disculpas del caso.