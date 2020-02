El fanático que le dijo a Véscovi ¡"Volvé a Uruguay, esto es América!", fue retirado

El aficionado estadounidense de Auburn Tigers que le gritó de manera despectiva al uruguayo Santiago Véscovi en pleno partido en que su equipo, Tennesee Volunteers jugaba el sábado a la noche, fue expulsado del campo de juego debido a ello.

En pleno encuentro se escuchó a este hincha gritarle a Véscovi: "¡Vuelve a Uruguay! ¡Esto es América!".

Según comenta la reconocida revista estadounidense Sports Illustrated en su página web de este domingo, "un estudiante fue expulsado del juego después de dirigir un comentario despectivo hacia Santiago Véscovi de Tennessee y enfrentará una audiencia disciplinaria, dijo un funcionario de Auburn. El fan fue escuchado en la televisión gritando: “¡Vuelve a Uruguay! ¡Esto es América!".

El entrenador del equipo rival de Véscovi, Bruce Pearl, sostuvo que apreciaba la forma en que los administradores de Auburn manejaron el tema y enfatizó que "una persona no habla en absoluto por la familia Auburn".

"Eso no es lo que somos en absoluto", dijo Pearl. “Este es un campus increíble con estudiantes increíbles. Somos diversos y acogedores. No tengo nada más que respeto por Santiago y su juego".

En este video se escucha perfectamente lo que ocurrió en el gimnasio de Auburn:

Por su parte, el entrenador de Tennessee, el equipo de Véscovi, Rick Barnes, no sabía nada sobre el incidente cuando se le preguntó al respecto en su conferencia de prensa posterior al juego, y un funcionario de relaciones con los medios cortó la pregunta de un periodista.

Barnes lo abordó luego de que le informaran sobre la situación en el vestuario del equipo.

"Por lo que he escuchado, una vez que se enteraron, se ocuparon de eso", dijo Barnes. "Me alegro de que lo hayan hecho. No lo he pensado, pero nuestra administración me dijo que Auburn hizo lo que tenía que hacer. Y eso es bueno para mí ", indicó.

Después de haber sacado una diferencia de 17 puntos en los primeros 25 minutos jugando como visitante,Tennessee perdió finalmente por 73-66.

El uruguayo Véscovi fue el segundo mejor anotador de su equipo con 10 puntos y dio tres asistencias.

Tennessee quedó en el octavo puesto entre 14 colegios que disputan la Southeastern Conference de la NCAA, el torneo más importante luego de la NBA en Estados Unidos.