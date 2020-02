La negociación AUF-Tenfield y el flanco débil que refuerza el gobierno del fútbol

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) declaró desierto el miércoles el llamado a licitación por los derechos de televisión de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y abrió una nueva instancia, en la que comenzará a negociar cara a cara con los interesados en los nueve partidos que Uruguay jugará de local en el Estadio Centenario.

El primer paso que dio la AUF después de dejar atrás la licitación fue sentarse en una mesa con Tenfield y plantear el nuevo escenario.

¿Por qué con Tenfield? Desde la AUF explicaron a Referí que convocaron a una reunión a Tenfield porque la empresa expresó interés por adquirir los partidos de la selección.

Leonardo Carreño

El primer encuentro se produjo el jueves. Le informaron a Tenfield sobre la decisión del Ejecutivo de declarar desierto el llamado y la aspiración de comenzar a conversar para arribar a un acuerdo.

Ahora la AUF pondrá sobre la mesa sus pretensiones económicas. Los neutrales quieren mejorar los ingresos generados para 2018, que ascendieron a US$ 18.000.000, dijo el presidente Ignacio Alonso en una entrevista con Referí. El titular de la Asociación no quiso hablar de cifras sobre aspiraciones económicas, y dijo que no tienen techo.

¿Por qué declararon desierto el llamado?

Desde la AUF explicaron a Referí que las ofertas que recibieron no colmaron las expectatitvas.

El 11 de agosto la Asociación realizó una licitación internacional para adquirir los derechos de televisión y publicidad de las Eliminatorias. Dos meses después, realizó el mismo procedimiento para los derechos en Uruguay.

Al llamado internacional se presentaron tres empresas: TyC Sports de Argentina, Mediapro de España y Servisky de Ecuador.

Debido a que la AUF cambió la forma de licitar y realizó un llamado abierto, y que la primera oferta de los tres interesados no alcanzó las aspiraciones comenzaron una ronda de negociación. Estuvieron lejos de mejorar los ofrecimientos y finalmente el miércoles 20 de febrero dieron por cerrada la licitación y fue declarada desierta.

A raíz de esta situación, el jueves los dirigentes de la AUF y Tenfield se sentaron a hablar por primera vez sobre el tema.

Uruguay es la única asociación que aún no negoció los derechos de TV para las Eliminatorias.

La selección debuta el 26 de marzo contra Chile en el Estadio Centenario.

Por otra parte, en la licitación de los derechos para Uruguay se presentaron Telefónica (Movistar) y Servisky.

Actualmente la AUF sigue adelante con Movistar por la venta de streaming para los partidos de Uruguay.

En el caso de los derechos para Uruguay de los partidos de la selección, Tenfield tiene la opción de igualar la mejor oferta para el medio local.

Arenas movedizas: Ejecutivo blinda el flanco débil

En medio de la última etapa de la negociación por los derechos de TV de las Eliminatorias, con Nacional aún en pie de guerra con el Ejecutivo (aunque el presidente José Decurnex se manifestó abierto a volver a la AUF) y con un grupo de clubes opositores que bloquearon los consejos de liga y limitaron el accionar del fútbol de Primera división, el presidente Alonso hizo una movida estratégica: blindó la Mesa Ejecutiva. ¿De qué forma? Designó a Jorge Casales como director de competencias y a Elías Zumar como miembro interino de la mesa -hasta que Nacional nombre a su representante-, para trabajar codo con codo con el presidente Juan Ceretta.

Diego Battiste

¿Qué logra con esto? Cuidar al presidente de la mesa, Ceretta, quien quedó expuesto este mes con la polémica fijación del clásico y debilitar las acciones políticas de los clubes opositores y de Nacional.

Con Casales, quien fue presidente de la Mesa entre 2014 y 2018, y Zumar, además de los otros cuatro miembros, Alonso pretende que el órgano que resuelve los temas de Primera se muestre fortalecido.

¿Qué hace el director de competencias de la AUF? Es un cargo político promovido por el nuevo estatuto y que corresponde al área de trabajo de Casales. El dirigente integra el Ejecutivo en representación del fútbol profesional. El director de competencias se encarga de supervisar todas las competiciones de la AUF, asesorar y apoyar a cada una de las Mesas Ejecutivas.

¿Qué espera Nacional para volver? Decurnex dijo que su club debe estar en la AUF, pero que se tomarán su tiempo. Nacional se retiró de la Asociación en noviembre pasado y volvió por primera vez a un consejo de liga el último jueves, cuando se fijó el clásico para el miércoles 1° de abril.

Hasta ese momento solo había asistido al sorteo del fixture del Uruguayo 2020 para retirar la copa de campeón. Esa noche concurrieron dos de sus delegados, Enrique Campos y Adolfo Arellano. El delegado titular, Eduardo Ache, no fue.

Además del enfrentamiento que planteó Nacional, el gobierno del fútbol tiene a siete clubes opositores en primera, Cerro Largo, Cerro, Progreso, Danubio, Fénix, Liverpool y River Plate, que hasta 2019 tenían mayoría para todas las decisiones con los votos de Juventud y Racing, que este año descendieron.

La Copa Uruguay

El jueves se reúne el congreso de la AUF para aprobar o no la disputa de la Copa Uruguay, con equipos del fútbol profesional y amateur de AUF y la Organización del Fütbol del Interior (OFI), que se iniciará en abril y se jugará todos los miércoles del año.

El viernes, la Asociación informó a todos los clubes que el torneo tendrá un costo de US$ 400.000 que aporta Conmebol para el desarrollo de la competencia que le permiten a la AUF pagar todos los gastos del espectáculo y traslados.

Los clubes reclaman que la Asociación también debe hacerse cargo del hotel de la noche previa en distancias mayores a 250 kilómetros, aspiración que no será contemplada por el fútbol.

Desde el Ejecutivo de la AUF temen que por decisiones políticas el fútbol uruguayo no pueda disputar un torneo a nivel nacional, que incrementará la actividad de los clubes y que no tiene costos de los espectáculos ni traslados.