El fin de Fundapro y el deseo de uno de sus fundadores de que el FA también controle cifras de delitos

Óscar Ventura no recuerda todos los detalles pero sí lo más importante: fue en 2012, y empezó en Facebook. Allí, cuando ya entonces la gestión del ministro Eduardo Bonomi era fustigada por la oposición de esos años, comenzó a publicar una cuenta propia de la cantidad de homicidios que se iba registrando en el entendido de que los números del Ministerio del Interior no eran de fiar, además de análisis sobre la evolución criminal. "Todos sentíamos que la información que nos daba el Ministerio no era precisa y que la realidad era diferente", dice Ventura, hoy integrante del Partido Digital –y en abocado en Twitter al estudio estadístico de la propagación del coronavirus–.