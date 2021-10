El final de Suárez, Cavani y Godín, y el equipo de octubre que Tabárez tiene casi resuelto

Otra vez Óscar Washington Tabárez está frente a un ciclo de renovación marcado por el avance de la edad de sus principales figuras y la forma en que manejará los mejores minutos que aún le puedan aportar al combinado celeste Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani. Tiempo y calidad, dos elementos que regula el entrenador y cuyas decisiones harán que el equipo crezca o se frene.

El ejercicio que el entrenador debe hacer en este mes de octubre, no es nuevo. En los últimos 15 años en la selección, el entrenador fue decantando situaciones que suelen ser difíciles de resolver y fue encastrando las piezas casi sin sufrir el impacto de los cambios. Desde el chárter de la Copa América de 2007, que terminó cerrando el ciclo de Álvaro Recoba con la celeste, a la lesión en la rodilla de Diego Lugano en el Mundial de 2014 (que terminó poniendo punto final a la carrera del capitán y surgió Diego Godín con la cinta) o el retiro de Diego Forlán, en una conferencia de prensa en Japón, el final para jugadores históricos recorrió un camino sin estridencias.

Entre este jueves 7 y el jueves 14, Uruguay enfrentará a Colombia (Gran Parque Central), Argentina (Buenos Aires) y Brasil (Manaos), en una especie de cernidor para la selección del futuro inmediato.

AFP

Óscar Tabárez

En la triple fecha de setiembre vivió una experiencia similar, con algunas bajas de renombre, y comenzó a descubrir elementos nuevos.

Una lesión crónica que tiene Godín en una rodilla no le permite jugar tres partidos consecutivos y sin descanso, mucho menos ante Colombia, Argentina y Brasil, en ocho días. Para ello deberá regular los minutos. La ventaja que tiene el DT: descubrió en Ronald Araújo un jugador con capacidad y calidad como para jugar como zaguero titular, sin que le pese ocupar un lugar tan importante. Está acostumbrado a hacerlo en Barcelona, y mostró un carácter propio de unos pocos talentos elegidos para triunfar en la elite del fútbol mundial.

Una caso similar al de Godín, se le presenta con Suárez y Cavani, con los que entre noviembre 2020 y junio 2021 acumuló la peor racha sin goles en 15 años.

Los dos faltaron a la última triple fecha, en el caso de Cavani a pedido del jugador por la situación que debía afrontar al regreso a Manchester, y Suárez por lesión.

Sin ellos, y con ellos (entre junio y julio), Tabárez fue descubriendo nuevos elementos para comenzar a preparar la selección sin los goleadores históricos juntos en la formación titular.

@selección

De Arrascaeta, Valverde, Terans no fue convocado y Brian Rodríguez

Cuando en la Copa América de Brasil recurrió a una formación táctica 1-4-3-2-1, utilizando a un solo punta (Cavani de titular y Suárez lo sustituyó en el complemento) y a Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz a sus espaldas, se encontró con la mejor versión.

Sin los dos en la triple fecha de Eliminatorias de setiembre, y sin De la Cruz (lesionado), Uruguay volvió a confirmar que un delantero de área es suficiente, si tiene a De Arrascaeta y Brian Rodríguez a las espaldas del 9.

En esta ventana FIFA de octubre, el entrenador tendrá por primera vez (desde octubre 2020) a los mejores futbolistas a los que puede recurrir para la selección. No tiene lesionados. No tiene suspendidos. Están todos. Los jóvenes y los históricos. Están todos los que entran en una nómina de 26 lugares, la capacidad límite que tiene para futbolistas en el Complejo de la AUF.

Con esos 26 jugadores, Tabárez afrontará la triple fecha en la que debe tener en cuenta un detalle: seis tiene una amarilla y en caso de recibir la segunda se perderán un partido. Federico Valverde, José María Giménez, Matías Vecino, Diego Godín, Rodrigo Bentancur y Nahitan Nández, se encuentran en capilla. También tienen amarilla Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez, pero no fueron convocados.

Tabárez no dio pistas sobre el equipo, guarda en absoluta reserva la formación y no dará hasta el entrenamiento del miércoles un boceto de la posible alineación o se conocerá cuando el jueves lleguen al Gran Parque Central.

En esta ocasión, además de la sobrecarga de partidos con la que llegan por todo lo que jugaron en setiembre (sin pausas entre la selección y con sus clubes en competencias locales y continentales), también entran a tallar: los tres partidos que jugarán en ocho días; el viaje a Argentina y Brasil; Tabárez recibirá a nueve futbolistas el martes de tarde y noche, por lo que tendrá un solo entrenamiento, el previo a jugar con Colombia, con todo el plantel.

Este martes a la hora 17 arriban Muslera, Giménez, Suárez, Torreira, Viña, Valverde y Araújo y, de noche, Brian Rodriguez.

Con Tabárez, procesando su equipo en silencio y en reserva, y con sus antecedentes, la formación tiene una estructura definida y una duda, según sus antecedentes en la selección:

1) El arco para el partido del jueves ante Colombia tendrá a Fernando Muslera.

2) La defensa a Naithan Nández, Josema Giménez, Diego Godín y Matías Viña. Quien puede entrar a pelear un lugar es Araújo, pero para ello debe quitar a Godín, un cambio con el capitán que el DT reservó exclusivamente para situaciones de fuerza mayor, como la lesión que lo sacó ante Ecuador en setiembre.

3) En el mediocampo estarán Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur. Desde que descubrió ese mediocampo, salvo por lesiones o suspensiones no lo modificará.

CARL DE SOUZA / AFP

Nicolás de la Cruz

4) En ataque tiene un lugar para resolver. ¿Quién juega junto a Giorgian de Arrascaeta y Luis Suárez? En los partidos anteriores descubrió que De Arrascaeta es titular, y que le falta un centrodelantero (Jonathan Rodríguez y Maxi Gómez no dieron la talla y no fueron convocados, y Agustín Álvarez Martínez aún está en proceso de formación, aunque fue titular por las circunstancias de los partidos de setiembre). Entonces, con De Arrascaeta y Suárez en ataque, para completar el trío ofensivo Tabárez tiene cuatro jugadores: quien se ganó la titularidad en la Copa América fue Nicolás de la Cruz (no jugó más debido a que se lesionó en Brasil 2021 y se perdió los partidos de setiembre por otra lesión), quien se llevo el crédito en los partidos de setiembre con la celeste fue Brian Rodríguez y quien presiona para conseguir un lugar es Darwin Núñez (de gran momento en Portugal). En medio de esos nombres está Cavani y su peso histórico, aunque su presente con escasos minutos de fútbol y falta de ritmo de competencia, un elemento que Tabárez considera en todos sus futbolistas a los que le pide continuidad en sus equipos para estar en la selección.

De todas formas, en los tres partidos, en el que salvo los futbolistas más jóvenes no podrán acumular 270 minutos (ya ocurrió en setiembre), Tabárez tendrá que rotar el plantel. Araújo sumará minutos en la defensa, y los que no sean titulares de De la Cruz, Brian Rodríguez, Núñez y Cavani también tendrán sus espacios.

Para entender cómo llegan los jugadores a este momento, alcanza con repasar el mes de setiembre de los titulares y aspirantes a sumar minutos:

Suárez llega al partido del jueves en el Gran Parque Central con siete partidos en 21 días, seis como titular y cuatro de ellos con los 90 minutos en cancha y una racha goleadora que le lleva a considerar que estará en el equipo titular.

Luis Suárez (Atlético Madrid): 537' y 4 goles 2-Set Perú / Eliminatorias No viajó 5-Set Bolivia / Eliminatorias No viajó 9-Set Ecuador / Eliminatorias No viajó 12-Set Espanyol / LALiga 71 15-Set Porto / Champions 90 18-Set Athletic de bilbao / LALiga 35 21-Set Getafe / LALiga 90 25-Set Deportivo Alavés / LALiga 90 28-Set Milan / Champions 90 2-Oct Barcelona / LALiga 71

Cavani viene en una situación diferente. En las últimas cinco semanas acumuló solo 81 minutos en cancha en tres partidos, después de permanecer parado tres semanas y regresar en medio de una incómoda situación en Manchester United, en donde perdió su número 7 en la camiseta y la titularidad, que cedió a Cristiano Ronaldo.

@Uruguay

Darwin Núñez

Darwin Núñez, el exdelantero de Peñarol, llega en un gran momento deportivo.

Darwin Núñez (Benfica): 440’ y 6 goles Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias No viajó 5-set Bolivia / Eliminatorias No viajó 9-set Ecuador / Eliminatorias No viajó 11-set Santa Clara / Liga 63 14-set Dínamo de Kiev / Champions 31 20-set Boavista / Liga 80 25-set Vitória Guimaraes / Liga 90 29-set Barcelona / Champions 86 3-oct Portimonense / Liga 90

El delantero de Los Ángeles llega con tres partidos pero sin goles.

Brian Rodríguez 245' y sin goles 16-Set Austin MLS 88 20-Set Portland / MLS 90 4-Oct LA Galaxy / MLS 67

De la Cruz fue la figura en el último clásico de Boca-River y es el jugador que Tabárez utilizó para encontrar el mejor funcionamiento en juulio.

Nicolás de la Cruz 357' y 1 gol 16-Set Newells's / Liga 87 20-Set Arsenal / Liga 90 26-Set Central Córdoba / Liga 90 3-Oct Boca / Liga 90

Con los antecedentes de Tabárez, el equipo para el jueves ante Colombia: Muslera; Nández, Giménez, Godín, Viña; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta, De la Cruz/Núñez/Brian Rodríguez y Suárez.