Valverde, Nández y Josema Giménez, llegan con una mochila pesada a la selección

La mayoría de los jugadores de la selección uruguaya que defienden a equipos europeos no tuvieron descanso durante setiembre y no lo tendrán en octubre. Después de la triple fecha en la que Uruguay enfrentó a Perú, Bolivia y Ecuador entre el 2 y 9 de setiembre, continuaron con la actividad en los torneos locales y europeos, y prosiguen a partir de la próxima semana con la nueva ventana de Eliminatorias, en la que Uruguay enfrentará a Colombia, Argentina y Brasil, entre los días 7 y 14 de octubre.

Al trajín de partidos se suman los viajes transoceánicos de Europa a América, ida y vuelta, más los traslados a Argentina y Brasil que le corresponden a los celestes en esta oportunidad.

Un esfuerzo que ya tuvo consecuencias físicas en algunos jugadores: el capitán Diego Godín no pudo jugar contra Ecuador por una molestia en la rodilla y solo ha participado en dos partidos desde que regresó a Cagliari; Matías Viña no actuó en el segundo encuentro contra Bolivia y a su vuelta a Roma jugó dos partidos (este jueves fue suplente contra Zorya Luhansk por la UEFA y no ingresó); Giorgian De Arrascaeta también sintió la exigencia de acumular tantos minutos y sufrió una lesión muscular tras volver a Flamengo, que no le permitió jugar hasta este miércoles en la segunda semifinal de la Copa Libertadores.

Mauro Arambarri, volante del Getafe, sufrió una lesión muscular el 13 de setiembre a los 32 minutos del partido entre Getafe y Elche, y no volvió a jugar.

Óscar Tabárez se refirió a este tema el 8 de setiembre, antes de que Uruguay enfrentara a Ecuador: "Tres partidos en ocho días obliga a andar gestionando los tiempos en que cada jugador, y a veces nosotros recurrimos a cambios pensando en el partido siguiente, y en los dos (ante Perú y Bolivia) tuvimos problemas. Trabajamos mucho en la recuperación de los esfuerzos".

El preparador físico de la selección, José Herrera, explicó a Referí sobre las consecuencias de los largos viajes que deben hacer los futbolistas para jugar en Sudamérica: “Es muy individual la recuperación y no se puede estandarizar. Debemos tener en cuenta que cambia el huso horario y depende mucho de las horas de vuelo y en las condiciones del viaje. No se puede establecer que en equis cantidad de horas se recuperan. Es indudable que genera un desgaste importante, porque no es solo el viaje sino implica llegar dos o tres horas antes al aeropuerto, aunque tengan toda la documentación, y las escalas si las hay”.

Brian Rodríguez, que cumplió un gran desempeño contra Bolivia, fue sustituido a los 69 minutos y Tabárez explicó el motivo: "Brian Rodríguez tuvo niveles de recuperación que no eran buenos y se cambió pensando en este partido (frente a Ecuador)".

Es que las dificultades más importantes en los traslados las atraviesan quienes llegan desde Estados Unidos y México porque deben hacer escala en Panamá, por esa razón son los últimos en llegar a Montevideo, el martes o incluso el miércoles.

¿De qué forma se prepara a los jugadores en los 10 días que están en el Complejo de la AUF? “En esos días que tenemos a los jugadores en Montevideo apuntamos a la recuperación. Los primeros llegan el lunes y el grupo se completa 48 horas antes del partido y después de un viaje. Entonces, apuntamos a entrenamientos cortos, dosificados y fundamentalmente a recuperar del partido del fin de semana y del viaje. Entre partidos también es de recuperación", dijo Herrera.

Los clubes europeos también tomaron sus precauciones a la vuelta de la fecha pasada. Atlético de Madrid, que tenía cinco jugadores en las selecciones sudamericanas, postergó un día su encuentro contra el Espanyol (estaba programado para el 11 de setiembre y se jugó el 12) para que tuvieran un día más de descanso.

José María Giménez, que era uno de los involucrados, descansó ese día ya que había llegado el 10 después de disputar los 270 minutos con la selección celeste. Josema tampoco jugó el 25 frente a Deportivo Alavés.

Los futbolistas que más minutos jugaron con Uruguay en los últimos partidos fueron Nahitan Nández, Josema Giménez, Federico Valverde, Matías Vecino, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta y Rodrigo Bentancur.

De todos ellos, Valverde, de Real Madrid, es el que tuvo mayor intensidad de minutos durante setiembre. Jugó nueve partidos en el mes, tres con la selección y seis con su equipo. El miércoles, frente a Sheriff Tiraspol por la Champions, terminó fundido, tirado sobre la cancha. Por todo lo que corrió, y también por la desazón de la derrota por 2-1.

Salvo frente a Valencia, sustituido a los 78 minutos, Valverde disputó cinco partidos enteros. Además acumulará dos viajes de ida y vuelta entre Europa y Sudamérica.

Le sigue en cantidad de minutos durante setiembre Luis Suárez, que jugó seis partidos con Atlético de Madrid. El delantero no participó de las últimas tres jornadas de Eliminatorias debido a un derrame en la rodilla, y estará para los partidos de octubre con la selección. En este caso la edad también cuenta, ya que el Pistolero tiene 34 años.

Edinson Cavani, que tampoco jugó en la anterior ventana de Eliminatorias para evitar un problema con la Premier League, comenzó a sumar minutos en los últimos dos partidos de Manchester United después de una lesión muscular: acumuló nueve minutos ante Aston Villa y 15 contra Milan por la Champions este miércoles.

A continuación, los 10 que sumaron más minutos en Europa:

Federico Valverde (Real Madrid): 789’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias 81 5-set Bolivia / Eliminatorias 90 9-set Ecuador / Eliminatorias 90 12-set celta de vigo / LaLiga 90 15-set Inter de milan / Champions 90 19-set Valencia / LaLiga 78 22-set Mallorca / LaLiga 90 25-set Villarreal / LaLiga 90 28-set Sheriff tiraspol / Champions 90 Josema Giménez (Atlético Madrid): 720’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias 90 5-set Bolivia / Eliminatorias 90 9-set Ecuador / Eliminatorias 90 12-set Espanyol / LaLiga no jugó 15-set Porto / Champions 90 18-set Athletic de Bilbao / LaLiga 90 21-set Getafe / LaLiga 90 25-set Deportivo Alavés / LaLiga no jugó 28-set Milan / Champions 90 2-Oct Barcelona / LaLiga 90 Nahitan Nández (Cagliari): 666’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias 90 5-set Bolivia / Eliminatorias 90 9-set Ecuador / Eliminatorias 90 12-set Genoa / Calcio 36 19-set Lazio / Calcio 90 22-set Empoli / Calcio 90 26-set Napoli / Calcio 90 1-Oct Venezia / Calcio 90 Ronald Araújo (Barcelona): 636’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias no jugó 5-set Bolivia / Eliminatorias 6 9-set Ecuador / Eliminatorias 90 14-set Bayern Múnich / Champions 90 20-set Granada / LaLiga 90 23-set Cádiz / LaLiga 90 26-set Levante / LaLiga 90 29-set Benfica / Champions 90 2-Oct Atlético / LaLiga 90 Rodrigo Bentancur (Juventus): 527’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias 70 5-set Bolivia / Eliminatorias 45 9-set Ecuador / Eliminatorias 90 11-set Napoli / calcio No jugó 14-set Malmoe / Champions 22 19-set Milan / calcio 90 22-set Spezia / calcio 45 26-set Sampdoria / calcio 82 29-set Chelsea / Champions 83 2-Oct Torino / calcio No jugó Matías Vecino (Inter de Milan): 479’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias 90 5-set Bolivia / Eliminatorias 69 9-set Ecuador / Eliminatorias 90 12-set Sampdoria / calcio No jugó 15-set Real madrid / Champions 6 18-set Bolonia / calcio 90 21-set Fiorentina / calcio 20 25-set Atalanta / calcio 33 28-set Shakhtar Donetsk / Champions 81 2-Oct Sassuolo / calcio No jugó Luis Suárez (Atlético Madrid): 537’ fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias No viajó 5-set Bolivia / Eliminatorias No viajó 9-set Ecuador / Eliminatorias No viajó 12-set Espanyol / LaLiga 71 15-set Porto / Champions 90 18-set Athletic de bilbao / LaLiga 35 21-set Getafe / LaLiga 90 25-set Deportivo Alavés / LaLiga 90 28-set Milan / Champions 90 2-Oct Barcelona / LaLiga 71 Sebastián Coates (Sporting): 450’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias No viajó 5-set Bolivia / Eliminatorias No viajó 9-set Ecuador / Eliminatorias No viajó 11-set Porto / Liga 90 15-set Ajax / Champions No jugó 19-set Estoril / Liga 90 24-set Marítimo / Liga 90 28-set Borussia Dortmund / Champions 90 2-Oct Arouca / Liga 90 Darwin Núñez (Benfica): 350’ Fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias No viajó 5-set Bolivia / Eliminatorias No viajó 9-set Ecuador / Eliminatorias No viajó 11-set Santa Clara / Liga 63 14-set Dínamo de Kiev / Champions 31 20-set Boavista / Liga 80 25-set Vitória Guimaraes / Liga 90 29-set Barcelona / Champions 86 Lucas Torreira (Fiorentina): 214’ fecha Partido / torneo Min. 2-set Perú / Eliminatorias No viajó 5-set Bolivia / Eliminatorias No viajó 9-set Ecuador / Eliminatorias No viajó 11-set Atalanta / calcio 66 18-set Genoa / calcio 0 21-set Inter de milan / calcio 65 26-set Udinese / calcio 83

Lo que se viene de Eliminatorias

Fecha 11, jueves 7 de octubre

Partido Sede Paraguay-Argentina Asunción Ecuador-Bolivia Quito Perú-Chile Lima Uruguay-Colombia Montevideo Venezuela-Brasil Caracas

Fecha 5, domingo 10 de octubre

Bolivia-Perú La Paz Venezuela-Ecuador Caracas Colombia-Brasil Barranquilla Argentina-Uruguay Buenos Aires Chile-Paraguay Santiago

Fecha 12, jueves 14 de octubre