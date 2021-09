Selección uruguaya: el impulso de setiembre y los deberes de Tabárez para octubre

El calendario de setiembre en las Eliminatorias para el Mundial 2022 dejó para la selección uruguaya un saldo positivo. Frente a la adversidad e incertidumbre que presentaban las ausencias de sus figuras (Luis Suárez, Edinson Cavani y, en el último partido, el capitán Diego Godín), Tabárez avanzó en una renovación en lugares del campo que estaban identificados con estos futbolistas y descubrió un nuevo horizonte con Ronald Araújo, Agustín Álvarez Martínez, el regreso de Brian Rodríguez en su mejor nivel y la versión ilustrada de Giorgian de Arrascaeta.

Diego Battiste

Uruguay consiguió siete de los nueve puntos (1-1 ante Perú en Lima, 4-2 con Bolivia y 1-0 frente a Ecuador) y se blindó ante la necesidad de acumular reservas para octubre ante el difícil calendario que le espera a la celeste.

El mejor de setiembre

Con el partido Brasil-Argentina en suspenso, a la espera de la definición de FIFA, Uruguay fue el que más puntos sumó en las tres fecha de setiembre y el que más goles anotó, después de la sequía que arrastró entre noviembre y julio, cuando generó inquietud sobre el funcionamiento de los históricos goleadores.

Así le fue a cada selección en las Eliminatorias en setiembre:

Equipo Pts J G E P GF GC Uruguay 7 3 2 1 0 6 3 Argentina 6 2 2 2 0 6 1 Brasil 6 2 2 2 0 3 0 Colombia 5 3 1 2 0 5 3 Ecuador 4 3 1 1 1 2 1 Perú 4 3 1 1 1 2 3 Paraguay 4 3 1 1 1 3 4 Bolivia 1 3 0 1 2 3 7 Chile 1 3 0 1 2 1 4 Venezuela 0 3 0 0 3 2 6

Así está la tabla tras nueve partidos jugados:

Equipo Pts J G E P GF GC 1 Brasil 24 8 8 0 0 19 2 2 Argentina 18 8 5 3 0 15 6 3 Uruguay 15 9 4 3 2 13 10 4 Ecuador 13 9 4 1 4 16 11 5 Colombia 13 9 3 4 2 16 16 6 Paraguay 11 9 2 5 2 9 11 7 Perú 8 9 2 2 5 8 18 8 Chile 7 9 1 4 4 9 12 9 Bolivia 6 9 1 3 5 12 22 10Venezuela 4 9 1 1 7 5 15

Utilizó 21 jugadores

De los datos más relevantes que dejaron las estadísticas de Uruguay en la triple jornada, Tabárez utilizó 14 de los 15 cambios que pudo hacer en esos partidos. No era común que el entrenador recurriera a las tres variantes, mucho menos a los cinco cuando FIFA extendió esta opción con el regreso del fútbol en la pandemia de covid-19.

En los tres partidos de setiembre utilizó a 20 de los 22 jugadores de cancha. No tuvo en cuenta a Martín Cáceres ni a Fernando Gorriarán. Y utilizó a un solo golero. Mantuvo en el banco a Martín Campaña y Sergio Rochet.

AFP

Tabárez tomó nota para octubre

De Arrascaeta convirtió tres goles y el futbolista que mejor redituó en rendimiento por minutos jugados fue Gastón Pereiro, quien jugó 17 minutos y anotó el gol más importante, ante Ecuador.

En esta triple fecha se produjeron tres estrenos en la selección mayor: Federico Martínez, Manuel Ugarte y Agustín Álvarez Martínez.

Tabárez sigue avanzando en la renovación del plantel de la selección mayor, donde ya no sorprende ver a los históricos en el banco de suplentes, como el caso de Martín Cáceres.

Estas señales que está dando el entrenador reflejan el camino que está marcando, pero plantea interrogantes de cara a lo que se viene en octubre, donde Uruguay tendrá a Colombia, Argentina y Brasil como rivales.

Jugador Perú Bolivia Ecuador Total Goles Muslera 90 90 90 270 Nández 90 90 90 270 Giménez 90 90 90 270 Valverde 70 90 90 250 1 Vecino 90 69 90 249 Brian Rodríguez 90 69 83 242 De Arrascaeta 66 84 79 229 3 Bentancur 82 45 90 217 Godín 90 84 174 Álvarez Martínez 90 73 163 1 Viña 70 73 143 Piquerez 20 90 17 127 Ronald Araújo 6 90 96 Maxi Gómez 66 17 83 Arambarri 20 45 65 Terans 24 21 45 Jona. Rodríguez 24 24 Ugarte 21 21 Gastón Pereiro 6 11 17 1 Gio González 8 8 Federico Martínez 7 7

Octubre: el regreso de Luis y Edi

Con Luis Suárez recuperado de la lesión que le impidió viajar en setiembre a Uruguay y con Edinson Cavani en la mejor forma física y futbolística, que debe confirmar en el regreso del fútbol de la Primer League este sábado, los dos delanteros volverán a la selección en octubre. Pero no es seguro que los dos regresen a la titularidad frente a Colombia. La experiencia de setiembre le permitió descubrir al entrenador, que sin los dos históricos el juego del equipo anda a otro ritmo y Uruguay recorre el campo con otra intensidad.

Entonces, Tabárez tendrá que resolver si mantiene a los dos goleadores históricos, solo opta por uno (como ocurrió ante Paraguay en la Copa América, en le mejor producción de los celestes en 2021) o si sigue apostando por la frescura de estos jóvenes que le pusieron un revulsivo a la celeste.

Uruguay mostró buenos momentos de fútbol ante Perú, expresó una buena actuación ante Bolivia (que no es medida porque los del altiplano están en el fondo de la tabla) y no jugó bien contra Ecuador. No obstante, en el partido que tenía que mostrar rebeldía ofreció su mejor repertorio liderado por Nández y Uruguay ofreció la mejor versión de carácter, pero quedó en deuda con el fútbol y, aunque los números ofrecen un escenario favorable para Uruguay, el rendimiento en la cancha no brinda tranquilidad como para que pueda descansarse.

La ventaja que expresó Uruguay en este mes fue que se diferenció con el resto porque la mayoría de las selecciones dejaron puntos, más del 50% y Uruguay consiguió por encima de esa línea.

Uruguay recogió en setiembre puntos altos a nivel individual (De Arrascaeta, Nández, Vencino, Bentancur, los debut alentadores de Araújo y Álvarez Martínez), quedó tercero y se apronta para desembarcar en octubre con el calendario más pesado.

Las Eliminatorias continuarán en octubre con una triple fecha en la que se disputarán las jornadas 11, 5 y 12. El calendario establece el siguiente detalle:

Fecha 11, jueves 7 de octubre

Partido Sede Paraguay-Argentina Asunción Ecuador-Bolivia Quito Perú-Chile Lima Uruguay-Colombia Montevideo Venezuela-Brasil Caracas

Fecha 5, domingo 10 de octubre

Bolivia-Perú La Paz Venezuela-Ecuador Caracas Colombia-Brasil Barranquilla Argentina-Uruguay Buenos Aires Chile-Paraguay Santiago

Fecha 12, jueves 14 de octubre