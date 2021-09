Creer o reventar, ¡Tabárez lo hace de nuevo! Renueva, gana y está tercero en las Eliminatorias

¡No hay con qué darle! Así son las selecciones de Tabárez, que otra vez vuelven a regar con la emoción de vivir al límite y llevar todo al extremo en este recorrido por el clasificatoria para el Mundial de Catar 2022. Con una agónica victoria 1-0 ante Ecuador, Uruguay cierra setiembre, en el ecuador de las Eliminatorias (se llevan jugadas nueve fechas de las 18) con un tercer puesto que premia a selección que afrontó sin sus goleadores históricos los tres partidos, sin su capitán ante Ecuador, y sumó siete de los nueve puntos en juego.

Uruguay quedó tercero con 15, dos por encima de los cuartos y definitivamente partió la tabla de posiciones en donde ahora son seis las selecciones que van por cinco cupos: Argentina y Brasil, están despegados; Uruguay flota solo en la tabla, y Ecuador, Colombia y Paraguay pelean desde más abajo.

Equipo Pts J G E P GF GC 1 Brasil 24 8 8 0 0 19 2 2 Argentina 18 8 5 3 0 15 6 3 Uruguay 15 9 4 3 2 13 10 4 Ecuador 13 9 4 1 4 16 11 5 Colombia 13 9 3 4 2 16 16 6 Paraguay 11 9 2 5 2 9 11 7 Perú 8 9 2 2 5 8 18 8 Chile 7 9 1 4 4 9 12 9 Bolivia 6 9 1 3 5 12 22 10Venezuela 4 9 1 1 7 5 15

El nivel de jugar sin los goleadores históricos y convertir en los tres partidos disputados, después de una racha adversa en la que en cinco de los ocho encuentros anteriores (noviembre 2020 a julio 2021) no había marcado goles.Lo que hizo Uruguay en setiembre es altamente positivo. Siete puntos en nueve era un registro muy bueno en lo previo. Se confirma ahora, y potencia cuando se compara con los otros resultados de las demás selecciones y por el lugar que ocupa en la tabla. Además de detenerse para valorar lo que hizo Uruguay en esta triple fecha, este mes también le permitió a la selección descubrir nuevos niveles.

Instancia Resultado Eliminatorias, 9/2021 1-0 Ecuador Eliminatorias, 9/2021 4-2 Bolivia Eliminatorias, 9/2021 1-1 Perú Copa América, 7/2021 0-0 Colombia Copa América, 6/2021 1-0 Paraguay Copa América, 6/2021 2-0 Bolivia Copa América, 6/2021 1-1 Chile Copa América, 6/2021 0-1 Argentina Eliminatorias, 6/2021 0-0 Venezuela Eliminatorias, 6/2021 0-0 Paraguay Eliminatorias, 11/2020 0-2 Brasil

El nivel de jugar sin el capitán y zaguero histórico, Godín, quien faltó ante Ecuador por lesión y encontrar en Ronald Araújo ese futbolista que tanto tiene para darle a la selección desde el crecimiento en la elite de Barcelona, que disfruta Uruguay. Lo que jugó el riverense fue de alta calidad en su tercer partido en la selección mayor. Eso destaca su categoría, que con 22 años le da a la selección un zaguero para una década, incluido el Mundial de 2030.

El nivel de superar los obstáculos. Uruguay le ganó 1-0 a Ecuador después de jugar mal, nervioso, apurado, enfocado más en meter e ir para adelante, que en la forma de construir su juego. Porque nunca encontró el sentido que quería darle al partido, por la buena estrategia defensiva de Ecuador, que cortó todos los circuitos de Uruguay en el medio, donde construye su fútbol con Valverde, Vecino y Bentancur (siempre doblaron las marcas), y además el visitante hizo correr el reloj hasta llevar a su rival a la desesperación y a perder la paciencia, como suelen hacerlo los que visitan Quito.

El nivel de que las renovaciones no sean traumáticas. Que en plena competencia en las Eliminatorias puede darse naturalmente un cambio generacional.

Superó, también, el nivel de la complacencia de los árbitros, porque Uruguay debió terminar con nueve futbolistas. Rodrigo Bentancur y Naithan Nández debieron ser expulsados. En estas Eliminatorias Uruguay viene con viento a favor, después del penal que no le cobraron a Coates en el partido ante Chile.

También Tabárez superó el nivel que tanto le cuesta de los cambios, y administró lo mejor de cada jugador en una triple fecha en ocho días. Utilizó los cinco cambios ante Perú, Bolivia y Ecuador.

Finalmente, este Uruguay no deja de sorprender por la rebeldía que transmite de generación en generación como parte de ese fuego sagrado. Este jueves en el Campeón del Siglo, Naithan Nández representó la mejor versión del Ruso Diego Pérez. Y en cada gesto, en el que no tuvo límites en su esfuerzo, transmitió al equipo lo que no pudo encontrar jugando a la pelota.

Por tanto, es una cuestión de creer o reventar. Uruguay lo hizo de nuevo, con la cuota de suerte que necesitan todos los triunfos como el de este jueves. En medio de las Eliminatorias, como para Rusia 2018, Tabárez ensaya otra vez una renovación, y consigue lo mejor, cuando cambiar siempre genera inestabilidad.

La selección va bien, pero nada es definitivo. Octubre negro (ante Colombia, Argentina y Brasil) promete ser tremendo. Podrá ser terrible o definitivamente soñado, si la selección consigue encauzar el juego hacia el lugar que debe. El calendario le pone la prueba más difícil en ocho días y la obligación de seguir sumando porque frenar su ascenso en la tabla puede generar quedar por debajo de la zona de clasificación directa. De todas formas, por lo expuesto en setiembre, Uruguay ganó crédito y Tabárez descubrió nuevos niveles y sembró como para seguir alimentando ese camino a Catar 2022.