El Frente Amplio “sin apuro” para autocrítica electoral, extiende discusión hasta octubre

El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunió este sábado por primera vez después de la derrota electoral del 24 de noviembre, en un encuentro donde los dirigentes de los sectores y de las bases comenzaron a analizar los resultados de los comicios y el desarrollo de la campaña que terminó con la victoria de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez.

Mientras los sectores de la fuerza política promueven dar la discusión de fondo luego de las municipales de mayo, el Plenario de este sábado acordó volver a reunirse en agosto y en octubre para continuar con el balance.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo en una conferencia de prensa que la coalición de izquierdas trabaja en la evaluación sin “apuro”.

“Estamos trabajando en eso. No tengo ningún apuro. No hay un especial apuro, francamente, porque no es un problema de titular en el diario cuál es la causa o a multiplicidad de causas. El proceso es para reflexionar de lo que se hizo, aprender de los errores, partir de los errores cometidos y sacar enseñanzas. No es un proceso que se haga rápido y mucho menos para titular en un diario”, dijo Miranda al ser consultado sobre cuál era la autocrítca electoral del Frente Amplio.

“Fue un Plenario de análisis, de escuchar a los distintos actores reflexionando, y sobre todo trazando una hoja de ruta para el proceso de autocrítica sobre el proceso eleccionario y sobre la propia fuerza política, y establecer los tiempos en que vamos a ir desarrollando esta discusión y el balance y perspectivas”, agregó.

Esa “hoja de ruta” estableció que la coalición de izquierdas recibirá primero aportes por escrito de distintos actores, luego los compilará, y después abrirá “un proceso de discusión” que tiene pautado dos plenarios más: uno en agosto y otro en octubre, sostuvo Miranda.

El presidente del Frente Amplio dijo también ante los medios que espera las propuestas del presidente electo Lacalle Pou para integrar a representantes de la fuerza política en entes y otros organismos de gobierno. “Primero tienen que venir las propuestas en ese sentido y tiene que haber una manifestación política de intencionalidad de integración en los órganos”.

Consultado sobre las expresiones de Lacalle Pou de que integrará al Frente Amplio en determinados organismos, Miranda insisitió con que espera una propuesta formal del gobierno electo.