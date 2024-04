Casás dijo que "nunca" pidió que Olmos "dejara la banca" aunque en el FA su denuncia no tuvo "el resultado que esperaba"

Martina Casás, la exdiputada suplente de Gustavo Olmos que lo denunció por acoso sexual y laboral, habló después de que él volviera a su banca este martes tras meses de licencia a partir de la denuncia.

"Entiendo que no tuve el resultado que esperaba", dijo Casás respecto a la decisión del Plenario del Frente Amplio (FA) de respaldar el Tribunal de Conducta Política, que decía que no se había comprobado la existencia de acoso sexual o laboral por parte de Olmos.

De todas formas, la exdiputada suplente dijo que nunca reclamó que él "dejara la banca" y que tras la denuncia solo no quería encontrarse con él.

"Lo único que no quería era cruzármelo. Una de las primeras medidas, ya sea informales por un partido político, como después en la Justicia es que haya una orden de no acercamiento y de no compartir y no contacto. Lo que necesitaba era eso, más que otra cosa. No estaba exigiendo que dejara la banca, además está dentro de las posibilidades de que el continúe", dijo Casás.

"Era un poco eso, el no acercamiento, el no contacto y yo trabajaba en ese lugar. No solo era diputada suplente, sino que era asesora del sector. En las primeras instancias del proceso... uno toma las decisiones que puede en el momento que va transcurriendo", continuó.

La bióloga, que regresó al país tras cursar una maestría en Ecuador, abandonó el sector Marea Frenteamplista, liderado por Olmos, pero decidió seguir militando en el FA.

De todas formas, Casás dijo que con la denuncia en la interna partidaria, más allá de la Justicia y el Ministerio de Trabajo por despido indirecto, quería "obtener cierta protección, más que un fallo a favor o en contra de una de las partes, como militante política para poder seguir militando en la fuerza política". "Entiendo que no tuve el resultado que esperaba, pero por otra parte tenemos otras vías", añadió.

Al respecto, destacó que el pronunciamiento político del plenario está "al pendiente" del resultad de la Justicia. "Eso podría llegar a cambiar los resultados del fallo del plenario", indicó, aunque recordó que el órgano del FA decidió pronunciarse antes de la Justicia. "Yo no tenía apuro", afirmó.