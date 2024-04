Casás seguirá militando en el Frente Amplio pese a dictamen del Tribunal de Conducta Política en el caso Olmos

La diputada suplente del Frente Amplio, Martina Casás, dijo que seguirá militando en la coalición de izquierdas pese a que el Tribunal de Conducta Política entendió que, a priori, no existían elementos para comprobar que había sido víctima de acoso sexual y laboral por parte del titular de la banca, Gustavo Olmos.

"Tengo que buscar trabajo porque yo dependía de mi trabajo en el Parlamento como asesora de la bancada de Fuerza Renovadora. Ahora tengo que salir a buscar un trabajo como cualquier hijo de vecino. Cuando tenga eso resuelto voy a volver a militar en el Frente Amplio, como milité siempre, como independiente", contó este miércoles en entrevista con Fácil Desvíarse.

"Hay muchos espacios donde uno puede aportar, sea en las unidades temáticas, comités de base, los compañeros te invitan, yo trabajo en temas ambientales, ecología, yo creo que puedo aportar, no me siento incómoda, no siento que me tenga que apegar a una candidatura. Hasta junio puedo militar independiente y después haré la campaña por el candidato elegido", agregó.

"La fuerza política no es el tribunal, no es un par de dirigentes, no es el presidente, la vicepresidenta, no soy yo. Por eso sigo con esa convicción frenteamplista. Tengo compañeros que me escriben que no están de acuerdo pero que vamos a seguir militando juntos. Yo a las personas que rodean a la persona que denuncio no las voy a culpar. No voy a cambiar así al Frente Amplio. Yéndose de los lugares uno no cambia nada, por eso creo que vale mucho más la pena quedarse y hablar", señaló.

Por su parte, Casás cuestionó que su sector Marea Frenteamplista presentara la denuncia ante el Tribunal de Conducta Política sin consultarle. "Yo no considero que el Tribunal de Conducta Política tenga las herramientas, la capacidad para analizar ese tipo de pruebas. La Justicia tiene pericias psicológicas, puede llamar a mi psiquiatra, yo no tengo por qué presentar el contexto de la prueba en algún lugar donde no considere que se puedan analizar. En un lugar político yo me voy a defender políticamente", sostuvo.

A su vez, también cuestionó la rápidez con la que el Tribunal definió la situación. "Hasta junio hay medidas cautelares. A mi me toma por sorpresa el cambio de parámetro. Fue bastante más rápido de lo que suele ser. Entiendo que es un año particular", aseguró.

"Yo no voy a cambiar mi relato. Era mi referente político, compartía muchas horas con él, trabajamos a la par, eso implica que son muchos días y horas, eso forja un tipo de relación. Pero que una persona inteligente, que entiende de muchas cosas, que una persona no entienda los límites del consentimiento me parece una rareza. Yo era su subordinada y yo no hice ningún tipo de avance", agregó.